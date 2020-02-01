Konsol dünyasının güçlü aktörlerinden bir tanesi olan Microsoft, Xbox konsolu için bir ödül avı başlattı. Şirket, oyuncuları ve güvenlik araştırmacılarını Xbox Live ağı ve servisindeki açıkları bulmaya çağırdı.

Milyonlarca kullanıcıya hizmet veren teknoloji şirketlerinin en önemli sorumluluklarından bir tanesi de hem kullanıcılarının hem de şirketinin verilerini koruyacak olan güvenlik işlemleridir. Microsoft da bu konuda gözünü budaktan sakınmayan şirketlerden bir tanesidir.

Servislerinde ve hizmetlerindeki yazılım hatalarını bulanlara ödül verdiği programlar düzenleyen ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft, bu ödül avlarından bir tanesini daha başlattı. Teknoloji şirketi, konsolu Xbox’taki güvenlik açıklarını bulanlara 20 bin doları (120 bin TL) bulan ödüller verecek.

Güvenlik açıkları

Güvenlik açığının arandığı bu ödül avındaki hedef ise Xbox Live ağı ve servislerindeki hataları bulmak. Microsoft, yaptığı açıklamada güvenlik açığını bulan oyunculara ve güvenlik araştırmacılarına ödeyeceği ücretin açığın önemine göre değişeceğini de ifade etti.

Tabii ortalama bir oyuncunun 20 bin dolarlık hatayı bulabilmesi pek de olası durmuyor. Teknoloji şirketi, ödül avı ile ilgili paylaştığı duyuruda ise şu cümlelere yer verdi: “Xbox Ödül Programı (Xbox Bounty Program); oyuncuları, güvenlik araştırmacılarını ve diğer kişileri, Xbox Live ağı ve servislerindeki güvenlik açıklarını belirlemeye ve Xbox ekibiyle paylaşmaya davet ediyor. Uygun adaylar, 500 dolardan 20 bin dolara kadar olan ödüllerin sahibi olacak.”

Microsoft, ödül avındaki en düşük ödülün 500 dolar olduğu açıklasa da yayınlanan tabloda en düşük ödül, 1.000 dolar olarak görülüyor. Ödül avıyla ilgili çok daha fazla detayı ve yarışmanın kurallarının buradan öğrenebilirsiniz.