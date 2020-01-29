Microsoft'un, oyun konsolu Xbox için yeni bir işletim sistemi geliştirdiği ortaya çıktı. Bir Linkedin sayfası üzerinden paylaşılan bilgilere göre Microsoft, Windows Core OS olarak isimlendirilen yeni bir işletim sistemi üzerinde çalışıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft şu sıralar, çok da dillendirmediği bazı çalışmalar yürütüyor. Şirket, geçtiğimiz dönemlerde Surface Duo ve Surface Neo olarak isimlendirdiği iki yeni ürünün tanıtımını yapmıştı. Bu ürünler, katlanbilir yapılarıyla da dikkatleri üzerine çekiyordu. Ancak diğer tüm teknolojik ürünlerde olduğu gibi Surface serisinde de bir işletim sistemi olmak zorundaydı ve bu işletim sisteminin Android olacağı açıklanmıştı.

Yapılan açıklamaların ardından yaşanan gelişmeler ise yeni ürünlerin Windows 10 X olarak isimlendirilen yeni bir işletim sistemine sahip olacağını ortaya koydu. Ancak bu işletim sisteminin neler sunabileceğine dair net bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla Windows 10 X'in nasıl bir yapısının olacağı Microsoft'tan başka kimse tarafından bilinmiyor.

Şimdiyse ortaya, Microsoft'un üzerinde çalıştığı yeni işletim sistemiyle ilgili bir Linkedin sayfası çıktı. Söz konusu sayfa, Windows 10 X ve Windows Core OS olarak ifade edilen yeni işletim sistemleriyle ilgili bazı referanslar veriyor. Özellikleri tam olarak anlaşılamıyor olsa da Windows Core OS, ilerleyen dönemlerde Microsoft'un yeni oyun konsolu Xbox'ta kullanılacakmış gibi görünüyor.

Linkedin sayfasında yer alan bilgilere göre Windows Core OS, Xbox sistemlerinin yanı sıra Microsoft'un karma gerçeklik teknolojisi ve "HoloLens"lerinde de kullanılabilecek. Yani eğer bu Linkedin sayfasında yer alan bilgiler gerçeği yansıtıyorsa Microsoft, ilerleyen dönemlerde piyasaya süreceği Xbox modellerinde oyunseverlere yeni ve benzersiz bir deneyim sunacak.

Microsoft, Windows Core OS ile Xbox OS'tan vazgeçecek

Mevcut Xbox modelleri, "Microsoft Hyper-V" olarak isimlendirilen bir sanallaştırma sistemini kullanan "Xbox OS" isimli bir işletim sistemiyle çalışıyor. 2015 yılından beri Windows 10 tabanına sahip olan Xbox OS, her ay düzenli olarak güncelleniyor ve hem geliştiricilere hem de oyunseverlere sorunsuz bir deneyim yaşatıyor.

Windows Core OS'un şu an ne durumda olduğuna dair en ufak bir ipucuna sahip değiliz. Ancak Microsoft'un böyle bir işletim sistemi üzerinde çalıştığı aşikar ve ilerleyen dönemlerde Xbox serileri, bu işletim sistemine sahip olabilir. Belki de Microsoft, Windows Core OS ile ilgili tüm çalışmaları tamamlamıştır ve Xbox Series X, bu işletim sistemini kullanacaktır.