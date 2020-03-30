Xbox Series X Oyun Kumandasındaki Pillerin Nedeni Açıklandı

Microsoft, Xbox Series X'te göreceğimiz çeşitli yükseltmelerle ilgili birçok ayrıntı açıkladı. Aynı zamanda ABD merkezli şirketin daha önceki Xbox konsollarıyla paylaştığı bir konu, oyun kumandasının AA pilleri kullanmasıyla ilgiliydi. Şimdi şirket, kararın ardındaki nedenleri açıkladı.

Digital Foundry’ye konuşan Xbox yöneticilerinden Jason Roland, yeni Xbox oyun kumandasındaki pili kullanmanın oyunculara esneklik sağladığını söyledi. Oyuncular; batarya isteyenler ve dâhili şarj edilebilir pilleri tercih edenler olarak ikiye bölünmüş durumda.

Roland, “Aslında oyuncularla konuşurken ortada bir tür kutuplaşma var ve AA pilleri isteyenler çoğunlukta. Dolayısıyla her iki grubu da memnun etmenin yolu esneklik sağlamaktır. Şarj edilebilir bir pil takımı kullanabilirsiniz. Elite'te olduğu gibi çalışıyor ancak bu ayrı bir şey” diye konuştu.

Piller, oyunculara esneklik sunuyor:

Oyun kumandalarını şarj etmeyi tercih eden Xbox Series X sahipleri, şarj edilebilir bir pil kiti kullanabilirken normal pilleri tercih edenler, tek kullanımlık pilleri satın alarak oyun kumandalarını çalıştırabiliyor. Tek kullanımlık pilleri tercih etmenin avantajının, kumandaların daha uzun süre dayanması olduğu söyleniyor. Bilindiği üzere DualShock 4 gibi dâhili bataryalara sahip olan oyun kumandaları nihayetinde yıpranarak sahiplerini yeni bir tane satın almaya zorluyor.

Microsoft, Xbox Series X oyun kumandalarının Sony’nin DualShock 4'tekine benzer bir paylaşım düğmesiyle geleceğini, kumandadaki tutma biçiminin güncelleneceğini ve kumandanın mat bir yüzeyin yanı sıra daha ergonomik bir yapıya sahip olduğunu açıklamıştı. Yeni Xbox, dâhili olarak dış donanımlarla daha kolay eşleştirme için Bluetooth Low Energy özelliğine sahip ve konsolda azaltılmış gecikme süresi de mevcut.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, her ne kadar birçok ürünün piyasaya sürülmesini geciktirse de Microsoft CEO'su Satya Nadella; Çin'deki iyileşme durumunun, Xbox Series X'in salgından etkilenmesinin muhtemel olmadığı anlamına geldiğini söyledi.