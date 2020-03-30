Instagram, yaklaşık 14 milyon takipçiye sahip mizahi paylaşımlar yapan hesaplardan bir tanesini sildi. Platformun ‘bestmemes’ isimli bu sayfayı silmesinin sebebiyse koronavirüs konusunda alınan kuralları ihlâl etmesi oldu.

Sosyal medya platformları, yüz milyonlarca hatta milyarlarca kullanıcıya sahip. Tıpkı büyük gücün büyük sorumluluk getirmesi gibi yüz milyonlarca kullanıcıya sahip olmak da sosyal medya platformlarına büyük bir sorumluluk yüklüyor. Platformların bu sorumlulukları arasında kullanıcılarını korumak da yer alıyor.

Instagram’ın mizah içerikli paylaşımlar yapan en büyük sayfalarından bir tanesi olan ‘bestmemes’ isimli bir hesap, geçtiğimiz hafta sonunda ABD Başkanı Donald Trump ve Barack Obama’nın Twitter hesaplarından alınan sahte ekran görüntüleriyle birlikte paylaşımlar yaptı.

Dolandırmaya yönelik paylaşımlar:

Hesabın, Trump ve Obama’nın Twitter hesaplarından ekran görüntüsü alınmış gibi paylaştığı görsellerde “Yaşadığınız eyalet koronavirüs sebebiyle karantina altındaysa #StayAtHome (#EvdeKal) araştırmasına katılarak PayPal’den 1.000 dolar kazanabilirsiniz. Güçlü kalın” ifadesi yer alıyordu.

Ayrıca sayfanın paylaştığı görselde PayPal hesap bakiyesi olarak 1.448,71 dolar gözüküyordu. Takipçilerse hesabın açıklama kısmında yer alan bir bağlantıya yönlendiriliyordu. Bağlantıya tıklandığı zaman e-posta adresi isteyen üç soruluk bir anket sayfası çıkıyordu.

'bestmemes' hesabı tarafından gerçekleştirilen bu paylaşımlar pazar günü kaldırıldı. Daily Dot’a açıklama yapan Facebook sözcüsü, bu sahte tweet'lerin platformun koronavirüsle ilgili yanlış bilginin yayılması politikasını ihlâl ettiği için kaldırıldığını söyledi.

Aynı gün içerisinde silinen Obama tweet'i paylaşımı tekrar ortaya çıktı. Tweet paylaşılır paylaşılmaz binlerce beğeni aldı. Daha sonra hem tweet hem de hesabın açıklama kısmındaki bağlantı kaldırıldı. Ayrıca pazartesi günü hesap tamamen silindi.

Facebook sözcüsü, 'bestmemes' hesabının silinmesinin sebebinin 'tekrarlanan topluluk standartları ihlâli' olduğunu söyledi. 'bestmemes' hesabından yapılan bu paylaşımlar, daha sonra herhangi bir büyük sayfada görülmedi. Sayfanın arkasındaki isim olan 15 milyon takipçili ‘fuckjerry’ isimli hesap, ABD Demokrat Başkan Aday Adayı Michael Bloomberg ile başkanlık kampanyası için çalışmıştı.