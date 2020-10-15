Microsoft, Xbox Series X/S Çıkış Kataloğunu Yayınladı

Microsoft’un yeni nesil oyun konsolları Xbox Series X ve Series S yakın zamanda piyasada olacak. Teknoloji devi konsollar çıktığında optimize durumda olacak oyunların listesini yayınladı.

Microsoft’un en iyi bildiği şeylerden biri, bir ürünü çıkardığında onu besleyecek zengin bir ortam da oluşturmanın gerekliliğidir. Firmayı Windows ile başarıya taşıyan etmenlerden biri sunulan program zenginliği iken, uygulamaların yetersiz kalması Windows Phone’un sonunu getirmişti; en azından işletim sistemi anlamında.

Teknoloji devi akıllı telefonlarda yaptığı hatayı konsollarda yapmamakta kararlı. Bu nedenle de Microsoft Xbox Series X ve Series S cihazlar piyasaya çıktığı anda bu konsollar için optimize edilmiş oyunlar bulunmasını sağlayacak. Bu oyunların listesi de yayınlandı.

Konsollar çıktığında 30 oyun hazır olacak

Yaklaşık 4 haftalık bir süreden sonra uzun zamandır beklenen konsolları raflarda görmeye başlayacağız. Geriye dönük uyumluluğu olan konsol sayesinde eski oyunları da daha iyi grafiklerle oynama şansına erişebileceğiz.

Microsoft’un açıkladığı ilk 30 oyun arasında 4K ve 60 FPS için güçlendirilmiş bazı eski oyunlar da yer alıyor. Bu oyunlar ışın izleme ve neredeyse anında yükleme gibi özelliklerde de faydalanıyor. Oyunların bir kısmında da otomatik versiyon yükseltmeyi sağlayan Smart Delivery özelliği bulunuyor.

Oyunların tam listesi ise şu şekilde:

Assassin’s Creed Valhalla (Smart Delivery)

Borderlands 3 (Smart Delivery)

Bright Memory 1.0

Cuisine Royale (Smart Delivery)

Dead by Daylight (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Devil May Cry 5: Special Edition

DIRT 5 (Smart Delivery)

Enlisted

Evergate

The Falconeer (Smart Delivery)

Fortnite

Forza Horizon 4 (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Gears 5 (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Gears Tactics (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Grounded (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

King Oddball (Smart Delivery)

Maneater (Smart Delivery)

Manifold Garden (Smart Delivery)

NBA 2K21

Observer: System Redux

Ori and the Will of the Wisps (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Planet Coaster (Smart Delivery)

Sea of Thieves (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Tetris Effect: Connected (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

The Touryst (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

War Thunder (Smart Delivery)

Warhammer: Chaosbane Slayer Edition

Watch Dogs: Legion (Smart Delivery)

WRC 9 FIA World Rally Championship (Smart Delivery)

Yakuza: Like a Dragon (Smart Delivery)

Yes, Your Grace (Smart Delivery)

Yeni konsolların çıkış döneminde geliştirilen oyunlar genelde iki cihazın da özellikleri göz önüne alınarak tasarlanıyor. Xbox Series X’in tam gücünü görmek için bir buçuk yıl kadar beklemek gerekebilir. Yeni Xbox Series X ve S 10 Kasım’da piyasada olacak.

