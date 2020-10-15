Assassin's Creed Valhalla'dan 7 Dakikalık Oynanış Videosu

Ubisoft’un merakla beklenen oyunu Assassin’s Creed Valhalla yakın zamanda piyasada olacak. Firma oyuna ait 7 dakikalık oynanış videosu yayınladı.

İlk oyunundan bu yana oldukça popüler olan Assassin’s Creed serisinin bir sonraki oyunu, Assassin’s Creed Valhalla olacak. Oyunun piyasaya çıkışına çok bir zaman kalmamışken Ubisoft’tan 7 dakikalık bir oynanış videosu geldi.

Yeni oyunda 9. yüzyıl İngiltere’sinde maceraya atılan bir grup Viking odak noktamız olacak. Oyuncuların amacı ise bölgede yaşayan dört krallık arasında ittifaklar kurmak olarak açıklanmıştı. Yeni video oyundan beklememiz gerekenleri gösteriyor.

Karakterlerimizi özelleştirebileceğiz

Yeni oyunda yalnızca ana karakterimiz olan Eivor’un cinsiyetine karar vermekle kalmayacağız. Aynı zamanda karakterimizin dövmelerini de seçme şansımız olacak. Ayrıca teknemizi de oyun içinde geliştirdiğimiz yetenekler ve bulduğumuz gizli ödüllerle süsleyebileceğiz.

Kılıçların çarpıştığı, baltaların savrulduğu ve Viking teknelerinin yer aldığı bir savaş sahnesi bizi karşılıyor. Bu oyunda yalnızca birtakım düşmanları öldürmekle kalmıyoruz, işin siyasi tarafına da dahil oluyoruz. Ayrıca oyunda büyük savaşlar da yer alıyor.

Efsanevi kılıç Excalibur gibi pek çok farklı ekipmanın yer aldığı oyunda amacımız ise evimizi ve klanımız olan Kuzgun klanını geliştirmek olacak, bu amaçla mücadele edeceğiz. Ayrıca şehrimizi geliştiriyor ve geliştirdikçe de gelen saldırılardan korumak için önlemler alıyoruz.

Oyunun gereksinimleri açıklandı

Ubisoft oyunun bilgisayar versiyonu için gereken sistem konfigürasyonlarını açıkladı. Dört çekirdekli, 8 iş parçacıklı bir CPU, 8 GB RAM ve bir GeForce 1080 ekran kartının oyunu 1080p 60 FPS olarak oynamak için gerekli olduğu ifade edildi. Oyunu 4K olarak oynamak isteyenlere Ubisoft’un tavsiyesi ise Ryzen 7 3700X oldu.

Oyun PC’ye ek olarak Xbox Series X ve Series S’te de oynanabilecek. Assassin’s Creed Valhalla kendine Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Google Stadia ve Amazon Luna’da da yer bulacak.