Game Pass'e bir günde %160 zam yapan Microsoft, Xbox'ta tam ekran reklamlar göstermeye başladı

Xbox Game Pass Ultimate’a %160 zam geldikten sadece bir gün sonra, Xbox konsolları açılışta tam ekran reklam göstermeye başladı.

Microsoft, Xbox Game Pass Ultimate abonelik ücretini %160 oranında artırarak aylık 799 TL'ye yükselteceğini duyurdu. Bu değişiklikle birlikte Game Pass planları yeniden yapılandırılıyor. Ultimate üyelerine Ubisoft+ Classics, Fortnite Crew gibi ek avantajlar sunulacak.

Zam açıklamasından yalnızca bir gün sonra Xbox konsollarında dikkat çekici bir yenilik devreye alındı. Artık konsolu açan kullanıcılar, tam ekran bir Game Pass Ultimate reklamıyla karşılaşıyor. Bu reklamda sunulacak içerikler öne çıkarılsa da, artan fiyat bilgisine yer verilmiyor.

Reklamda 12 ay içinde 75’ten fazla yeni oyunun çıkacağı, en iyi kalitede oyun akışı yapılabileceği ve yıllık 100 bin ödül puanı kazanılabileceği gibi bilgiler yer alıyor. Ancak kullanıcılar, bu reklamın zamanlamasını ve zorunlu şekilde gösterilmesini eleştiriyor.

Microsoft’un bu hamlesi, gelir artırma stratejisinin bir parçası olarak görülse de, oyuncular arasında “fazla ticari” ve “kullanıcı deneyimini bozan” bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor. Gelecek dönemde bu reklam stratejisinin kalıcı olup olmayacağı ise merak konusu.