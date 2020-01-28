Microsoft, Chromium tabanlı Edge üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yeni uygulamanın geliştirilmesi sürecinde Chromium tabanına, dolayısıyla da Google Chrome'a 1.000'den fazla kod kazandıran Microsoft, şimdi de yeni bir özellik üzerinde yoğunlaştı.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın en popüler hizmetlerinden bir tanesi, tüketicilere sunduğu "Chrome" isimli internet tarayıcısı. Chromium tabanlı yazılım, yıllardır dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcısı. Sunduğu kolaylıklar ve özellikle de güçlü sistem özelliklerine sahip bilgisayarlarda iyi bir performans sunuyor olması, Google Chrome'u ön plana taşıyor. Ancak şu sıralar Chrome, belki de en güçlü rakibiyle karşı karşıya.

Chrome'un yeni rakibi, Microsoft'un kısa bir süre önce hizmete sunduğu yeni Edge. Teknoloji devi, yeni bir tarayıcı üzerinde çalışmaya başladığını yaklaşık bir yıl önce duyurdu ve kısa bir süre önce de Chromium tabanlı yeni Edge'in kararlı sürümünü yayınladı. Bu yüzden Chrome ile yeni Edge arasındaki rekabetin biraz farklı olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle ki; her iki tarayıcı da temelde aynı özelliklere sahip ancak sunan şirketler farklı.

Microsoft'un çoklu sekmeleri pencereye taşıma özelliği, Chrome'a da yarayacak

Chromium tabanlı Edge, Google Chrome'la pek çok ortak özelliğe sahip. Çünkü az önce de bahsettiğimiz gibi her iki internet tarayıcısı da aynı taban üzerine kurulu. Elbette bu durum, iki teknoloji devinin ortak çalışmasının da önünü açıyordu ve öyle de oldu. Çünkü Microsoft'un yeni Edge üzerinde yaptığı geliştirmeler, Chromium tabanlı olmasından ötürü Google için de bir kazanç anlamına geliyor.

Bugün hem Google Chrome hem de Edge, sekmelerin yönetilmesine imkan veriyor. Örneğin kullanıcılar; bir sekmeyi yeni bir pencere içerisine kolaylıkla alabiliyorlar. İşte Microsoft'un Google ile birlikte çalıştığı yeni özellik de bununla ilgili. Yapılacak olan çalışmaların sonucunda her iki internet tarayıcısı da birden çok sekmeyi kolaylıkla başka bir pencereye aktarabilecek.

Microsoft, Chromium tabanlı Edge'in geliştirilmesi sırasında Google'a pek çok yenilik sağladı. Yapılan açıklamalara göre Microsoft, geçtiğimiz bir yıllık süreçte Chromium tabanına 1.000'den fazla yeni kod kazandırdı. Böylelikle Google, kendi internet tarayıcısını daha da zenginleştirme imkanı yakaladı.

Aslına bakacak olursak söz konusu sekmeleri yeni pencerede açma özelliği, Microsoft için çok da yeni bir konu değil. Çünkü şirket, eski Edge'de bu özelliği zaten sunuyordu. Yani Microsoft, kendisine ait eski tarayıcısında olan etkili bir özelliği, kısa bir süre sonra Chromium'a, dolayısıyla da Google Chrome'a kazandırmış olacak. Özellik, Chromium'a eklenecek olsa da Google'ın bu özelliği Chrome'a getirmek için önce test etmesi sonra da harici olarak yayınlaması gerekecek.