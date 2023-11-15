Microsoft, bugünkü geliştirici konferansında uzun süredir söylentileri dolaşan yapay zekâ çiplerini tanıttı. Azure Maia ve Azura Cobalt CPU isimli yapay zekâ çipleri, modelleri eğitmek için kullanılacak ve NVIDIA'ya bağlılığı azaltacak.

Microsoft, bugün Ignite ismini verdiği geliştirici konferansını gerçekleştirdi. Teknoloji devi, etkinlik sırasında birçok önemli duyuru yaptı. Tabii ki en çok öne çıkan şey, son zamanlarda yatırımlarını ciddi oranda artırdığı yapay zekâydı.

Konferansta, yıllardır gizlice geliştirilen bir yapay zekâ projesi de duyuruldu. Bu proje, Microsoft’un özel yapay zekâ çipleriydi. Tanıtılan iki çip, bu konuda Microsoft’u NVIDIA’ya rakip yapacak.

Microsoft Azure Maia ve Microsoft Azure Cobalt

Microsoft’un tanıttığı çipler, Azure Maia Hızlandırıcı ve Azure Cobalt CPU olarak karşımıza çıkıyor. 5 nm sürecinden geçen Maia, ChatGPT, Copilot gibi yapay zekâ modellerini eğitmek için tasarlanmış. Cobalt’ın ise bulut üzerinde tasarlanmış Arm tabanlı bir işlemci olduğunu da belirtelim.

Maia, şirketin yakın zamanda çıkardığı Copilot yapay zekâ modeli için temelini oluşturacak. Çip, aynı zamanda yapay zekâ işlemlerini de hızlandırmaya ve geliştiricilerin özel yapay zekâ konusundaki hamlelerini kolaylaştırmaya yarayacak. OpenAI iş birliğiyle tasarlanan bu çipin büyük dil modelleri için kullanılacağını söyleyebiliriz.

Azure Cobalt CPU, ise 128 çekirdekli bir çip olarak karşımıza çıkıyor. Microsoft, bu CPU’nun Azure’nin genel bulut hizmetlerine güç sağlamak için tasarlandığını ifade etti. Arm tabanlı çipin hem yüksek performans hem de güç konusunda verimlilik sağladığını da ekledi. Cobalt işlemci, şu sıralarda Microsoft Teams’te test ediliyor.

Microsoft, NVIDIA’nın yapay zekâ işlemcileri konusundaki dominasyonunu azaltma potansiyeline sahip çipler, önümüzdeki yılın başında veri merkezlerinde kullanmaya başlayacak.