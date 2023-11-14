NVIDIA, yapay zekâ çalışmalarına özel olarak geliştirilen yeni çipi HGX H200'ü duyurdu. Oldukça güçlü bir yapıya sahip olan GPU, yapay zekâ araçlarının ihtiyaçlarına göre optimize edilmiş durumda.

Ekran kartı ve GPU sektörünün bir numaralı ismi olan NVIDIA, düzenlediği bir etkinlikte yapay zekâ odaklı yeni çipi HGX H200'ü duyurdu. H100'ün oldukça gelişmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkan GPU, üretken yapay zekânın ve gelişmiş dil modellerinin çok daha hızlı bir şekilde çalıştırılmasını sağlayabilecek şekilde dizayn edildi.

NVIDIA HGX H200, önceki GPU'dan her anlamda iyi. Bu bağlamda; yeni çipte, öncekinin 1,4 katı bellek bant genişliği var. HGX H200'ün bellek kapasitesi ise önceki modelin 1,8 katı olarak açıklandı. Bu rakamlar, tek başına bir şey ifade etmiyor olsa da yapay zekâ teknolojilerinin gelişimi için çok önemli. Şirketin açıklamasına göre HGX H200, HBM3e isimli özel bir teknoloji ile bellek bant genişliği 4,8 terabayta, bellek kapasitesi ise 141 gigabayta yükseltilmiş durumda.

Yeni çipler, eski çiplerin yer aldığı bilgisayarlarda dahi kullanılabilecek

NVIDIA'nın yeni nesil yapay zekâ geliştirme GPU'su, birkaç dikkat çekici özelliğe daha sahip. Bunlardan biri, çipin çok daha verimli olması. Enerji tüketimi açısından H100'den daha iyi sonuçlar veren yeni çip, GPU kullanımını anlık olarak optimize edebiliyor. Bu özellik sayesinde daha zorlu görevlerde daha fazla güç tüketiliyor ve işlem performansı da yükselmiş oluyor. Öte yandan; bu çip, geçmişte H100 GPU ile inşa edilmiş süper bilgisayarlarla birlikte kullanılabilecek. Bu da süper bilgisayarlar için önemli bir iyileştirme olacak.

NVIDIA HGX H200, biz sıradan kullanıcılar için doğrudan önemli olan bir ürün değil. Ancak atlamamamız gereken bir husus var. Yapay zekâ odaklı çipler, yapay zekâ odaklı teknoloji geliştiren şirketlerin işini hızlandıracak. Üstelik ortaya çıkan sonuçlar da daha iyi olacak. Şöyle düşünün; ChatGPT ve Google Bard gibi sohbet botları, zaman zaman anlamsız sonuçlar üretebiliyorlar. İşte HGX H200, tam da bundan kaynaklı olarak bizler için önemli. Yapay zekânın eğitiminde kullanılan çip ne kadar yüksek performanslı olursa son kullanıcıya sunulacak olan hizmet de bir o kadar iyi olacak.