Xbox Series X'in Kullanıcı Arayüzü, Xbox One İçin Yayınlandı

Microsoft, Xbox One için yeni bir kullanıcı arayüzü yayınladı. Yayınlanan bu arayüz, aynı zamanda Xbox Series X ve Xbox Series S'te de kullanılacak. Geliştiriciler, daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için detaylı bir çalışma yürütmüş gibi görünüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, şu sıralar yeni oyun konsolu Xbox Series X'e odaklanmış durumda. Oyunseverler, yaklaşık bir ay sonra bu konsola erişme imkanı yakalayacaklar. Konsolla ilgili heyecan devam ederken bu konsolla ilgili bir gelişme daha yaşandı. Microsoft, Xbox Series X ve Xbox Series S'te de kullanılacak olan arayüzü, Xbox One konsolu için yayınladı.

Microsoft, ağustos ayında yaptığı açıklamalarla PC, Xbox konsolları ve mobil cihazları bir araya getiren daha gelişmiş bir arayüz sunacağını duyurmuştu. İşte o arayüz, Xbox One'ın ekim ayı güncellemesi ile kullanıcıların hizmetine sunuldu. Bu güncellemeyle Xbox One sahipleri, Xbox Series X ve Xbox Series S'in kullanıcı arayüzünü şimdiden deneyimleme imkanı yakalamış oldular.

Xbox One'ın yeni kullanıcı arayüzü, yuvarlatılmış köşeler ve yeniden tasarlanmış olan simgelere sahip. Bu da konsolu kullanırken, yeniymiş gibi bir his uyandırıyor. Ayrıca geliştirici ekip, Xbox Mağazasını da güncelleyerek hem daha hızlı hem de daha sade bir deneyim sunuyor. Kullanıcılar, yeni arayüzle birlikte yeni bildirimleri için yenilenmiş bir gelen kutusunu kullanabilirken, otomatik olarak oynatılan videoların oynatılmasını da engelleyebiliyorlar.

Xbox'ın yeni arayüzündeki dikkat çekici yeniliklerden bir tanesi de "Son Kullanılanlar" menüsüne geliyor. Bu liste artık yapılan son ayarlamaları ve Microsoft Store aktivitelerini de içeriyor. Kullanıcılar bu sayede, yaptıkları son hamlelere çok daha kolay bir şekilde erişebiliyorlar.

İşte Microsoft'un ağustos ayında yaptığı o açıklamalar