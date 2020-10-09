"Xbox Game Pass, iOS Platformuna da Gelecek"

Business Insider, Microsoft'un Xbox Game Pass hizmetini iOS platformuna getireceğini söyledi. Dikkat çeken iddia, Xbox'ın bir numaralı ismi olan Phil Spencer'ın çarşamba günü gerçekleştirdiği bir toplantıya dayandırılıyor.

Microsoft'un oyunseverler için sunduğu etkileyici bir abonelik hizmeti var. Xbox Game Pass olarak isimlendirilen bu hizmet, oyuncuların aylık ödeme yaparak çeşitli yayıncıların oyunlarına erişmelerini sağlıyor. Oyunseverlerin; Xbox, Windows 10 ya da Android platformları üzerinden ulaşabildikleri bu özelliğe iOS kullanıcıları ne yazık ki erişemiyordu. Ancak görünüşe göre Microsoft, bu hizmeti iOS platformuna getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Business Insider'da yer alan bir habere göre Xbox'ın bir numaralı ismi Phil Spencer, çarşamba günü çalışanlarıyla bir toplantı gerçekleştiriyor. Bu toplantı kapsamında Xbox Game Pass'in iPhone ve iPad'lere de gelmesini istediğini söyleyen Spencer, Apple'ın ağır şartlarına rağmen sorun yaşamayacakları bir çözüm bulunmasını talep ediyor. İddialara göre Microsoft, 2021 yılında tarayıcı tabanlı bir çözümle Xbox Game Pass'i iPad ve iPhone kullanıcılarına getirecek.

Apple, App Store'a eklenen uygulamaları en ince detayına kadar inceliyor. Bu bağlamda her isteyenin, App Store'da bir uygulama yayınlamayacağını söyleyebiliriz. Hatta bu bağlamda Epic Games'in Fortnite Mobile'a oyun içi ödeme sisteminin nelere mal olduğunu hepimiz biliyoruz. Microsoft'un bu konuda ne tür bir çalışma yapacağı, iOS için Xbox Game Pass'in bir uygulama mı olacağı yoksa daha farklı bir çözüm mü bulunacağını zaman gösterecek.

Az önce sizlere, Microsoft'un tarayıcı tabanlı bir çözümle Xbox Game Pass'i iPad ve iPhone kullanıcılarına getireceğinin iddia edildiğini söylemiştik. Bu olasılık, çok yüksek bir ihtimal gibi görünüyor. Çünkü Apple'ın politikalarında tarayıcı tabanlı çözümler için herhangi bir kısıtlama yok. Yani Microsoft, bu tür bir çözümle Xbox Game Pass'te yer alan oyunlara erişim sunabilir. Ancak bu çözümün Apple tarafından da bilineceğini düşündüğümüzde, Apple'ın yeni bir adım atma olasılığını da unutmamak gerek.