Microsoft, Surface Duo'daki başarısızlığının ardından yeni katlanabilir telefonuyla sektördeki önemli bir problemi çözmeyi amaçlıyor.

Microsoft, katlanabilir telefonlarla ilgili uzun süredir devam eden bir sorunu çözmek için yenilikçi bir adım attı ve şirket katlanabilir telefon sektöründe adından söz ettirmenin peşinde.

Şirketin zamanında piyasaya sürdüğü Surface Duo, iki ayrı ekrana sahip olduğu ve ortasında rahatsız edici bir menteşe bulunduğu için aslında tam anlamıyla katlanabilir olarak sayılmıyordu ancak şimdi Microsoft, gerçekten katlanabilir bir telefon üzerinde çalıştığını gösteren bir patent aldı.

Şubat 2021'de ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne (USPTO) yapılan başvuru, 1 Ekim 2023’te onaylandı ve "Arka Plaka Yuvalarına Sahip Katlanabilir Ekran Cihazı" başlıklı patent, şirketin katlanabilir telefonlara yönelik ilgisini de doğrular nitelikte.

Microsoft'un yeni katlanabilir telefonu her iki yöne de katlanabilecek

Bu yeni telefonu diğer katlanabilir telefonlardan ayıran özellik, her iki yöne (hem içe hem de dışa) katlanabilmesi ve farklı kullanım modlarına dönüşebilmesi. Örneğin bu telefon bir tablet veya sanal QWERTY klavyeli bir dizüstü bilgisayar gibi farklı form faktörlerine dönüşebiliyor.

Ekranın yapısında, cam katman ve ışık yayan bir tabaka bulunurken, ekranın kırışıklık yaratmadan rahatça bükülmesini ve katlanmasını sağlayan özel yuvalar da yer alıyor. Bu teknoloji sayesinde şirket, kullanıcıların ekranın ortasında oluşan rahatsız edici kırışıklıklardan kurtulmalarını hedefliyor.

Microsoft bu teknolojiyi geliştirmek için "lazer kesim" gibi üretim yöntemlerini kullanmayı planlıyor. Lazer kesim gibi yöntemler, özellikle katlanabilir cihazlarda ekran kırışıklığı sorununun giderilmesi için önemli atılımlardan biri. Microsoft, daha önce çift ekranlı Surface Duo ile beklenen başarıyı yakalayamamış olsa da yeni katlanabilir telefonuyla sektörde dikkat çekici bir atılım yapmayı hedefliyor.

Peki siz Microsoft'un katlanabilir telefon sektöründe başarılı olabileceğini düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.