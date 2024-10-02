Microsoft, 26 Eylül tarihli KB5043145 Windows 11 güncellemesini, BSOD ve GSOD hatalarına neden olduğu için geri çekti.

Microsoft, Windows 11 için yayımladığı 26 Eylül tarihli KB5043145 güncellemesini, sistemde BSOD (Mavi Ekran Hatası) ve GSOD (Yeşil Ekran Hatası) hatalarına neden olduğu gerekçesiyle geri çekti. 26 Eylül’den itibaren isteğe bağlı olarak indirilebilen bu güncelleme, iyileştirme ve yeni özellikler sunmak yerine birçok kullanıcıda ciddi sorunlara yol açtı. Yeniden başlatma döngüleri, mavi ekran hataları ve bazı durumlarda bilgisayarların tamamen devre dışı kalması gibi problemler yaşandı.

Bu sorunların geniş bir kullanıcı kitlesini etkilediği ortaya çıkınca, Microsoft güncellemeyi geri çekme kararı aldı. Sorunlu güncelleme halen Microsoft'un Windows 11 güncelleme kataloğunda bulunuyor, ancak yüklenmesi tavsiye edilmiyor.

Microsoft'tan kullanıcılara tavsiye: KB5043145 güncellemesini kaldırın

Kullanıcılar, KB5043145 güncellemesini yüklediklerinde bilgisayarlarının kurtarma moduna geçebileceğini ve bazı Asus TUF A15 (2022) ve ROG Strix G17 (2024) dizüstü bilgisayarların en çok etkilenen modeller olduğunu rapor etti. Ayrıca bazı sistemlerde WiFi seçeneklerinin kaybolduğu ve bağlam menülerinin Windows 10 temasına döndüğü rapor edildi.

Microsoft, kullanıcıların yaşadığı bu sorunları kabul etti ve KB5043145 güncellemesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Şirket, destek belgesine eklediği notta, "Şu anda bu sorunu araştırıyoruz. Daha fazla bilgi mevcut olduğunda yeni bir güncelleme sağlayacağız." ifadelerini kullandı. Kullanıcılara, bu güncellemeyi kaldırarak sistemlerini önceki sürüme döndürmeleri tavsiye edildi. Ayrıca Microsoft Windows 11 için 24H2 güncellemesini de kullanıma sundu.

Kullanıcıların 26 Eylül'de yayımlanan KB5043145 güncellemesini kaldırmaları ve alternatif çözümleri değerlendirmeleri önerilmektedir.