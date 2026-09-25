Microsoft Yenilenmiş Copilot Deneyimini Tanıttı: Home, Code ve Autopilot Dönemi Başlıyor!

Microsoft Copilot; Home, Code ve otonom ajanı Autopilot ile yenilendi. İşte tüm yenilikler!

Microsoft, yapay zekâ ekosistemini ve iş yapış biçimlerini kökten değiştirecek yeni Copilot deneyimini duyurdu.

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Günlük iş akışlarını daha verimli hâle getirmeyi hedefleyen platform; Chat, Cowork, Code ve otonom çalışan Autopilot gibi gelişmiş yetenekleri tek bir çatı altında topluyor. Ayrıca Office entegrasyonları, geliştirilmiş iş bağlamı ve yapay zekâ harcamalarını optimize eden FinOps araçları da bu büyük güncellemenin öne çıkan unsurları arasında yer alıyor.

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Tüm iş modları için yeni bir başlangıç: Copilot Home

Yeni Copilot’ın merkezinde, tüm iş akışlarının başlangıç noktası olarak tasarlanan Home bulunuyor. Home; sohbet tabanlı hızlı yanıtlar sunan Chat ile karmaşık ve zaman alan görevleri uçtan uca yürüten Cowork yeteneklerini bir araya getiriyor. Çok yakında kullanıcıların bir mod seçmesine bile gerek kalmayacak; iletilen talep doğrultusunda Copilot, işi otomatik olarak Chat, Cowork veya Code araçlarına yönlendirecek.

Sistem aynı zamanda Office in Copilot deneyimiyle Word, Excel ve PowerPoint’i doğrudan bu merkeze entegre ediyor. Artık Copilot üzerinden tek bir komutla canlı, düzenlenebilir belgeler veya sunumlar oluşturulabiliyor. Excel'deki finansal analizlerden PowerPoint'teki şablon uyarlamalarına kadar pek çok uzmanlık becerisi, çalışma alanlarına doğrudan yansıtılıyor.

Herkes için çözüm: Copilot Code ve Managed Runtime

Yazılım geliştirme süreçlerini sadece yazılımcıların tekelinden çıkaran Code özelliği, GitHub Copilot teknolojisinden güç alıyor. Kullanıcılar doğal dil yardımıyla uygulama, takip aracı, veri panosu veya iş akış otomasyonları oluşturabiliyor.

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Güvenli bir altyapı sunmak amacıyla hayata geçirilen Microsoft Copilot Managed Runtime ise şirketlerin kendi Microsoft 365 ortamlarında bu kodların güvenle çalıştırılmasına imkan tanıyor. IT departmanları tarafından yönetilen bu güvenli altyapı, üçüncü taraf geliştiricilerin kullanımına da açılıyor.

Yeni dijital çalışma arkadaşı: Autopilot

Daha önce "Scout" olarak bilinen Autopilot, kullanıcının komut vermesini beklemeden arka planda çalışan dijital bir mesai arkadaşı gibi görev yapıyor. Kendisine atanan rol ve hedefler doğrultusunda kanalları izliyor, tedarikçi süreçlerini yönetiyor, toplantı organizasyonlarını ve takip işlerini otonom olarak yürütüyor.

Sistemde kendi kimliği, hafızası ve erişim yetkileri bulunan Autopilot, Teams ve Outlook gibi ortamlarda tıpkı gerçek bir iş arkadaşı gibi @mention edilerek görevlendirilebiliyor.

Genişleyen iş bağlamı ve bütünleşik eklentiler

Copilot, kurumsal verileri güvenli bir şekilde işleyen Microsoft IQ mimarisi üzerine kuruldu. Yeni güncellemeyle birlikte Power BI'daki milyonlarca semantik modeli içeren Fabric IQ entegrasyonu sağlandı. Yanı sıra Dynamics 365 ve Power Platform verileri de Copilot’a dâhil edildi. Böylece bir satış temsilcisi, uygulama değiştirmeden belgesine müşteri geçmişini veya destek taleplerini doğrudan çekebiliyor.

Yeni eklenti kayıt defteri sayesinde Microsoft, ortaklar ve kurum içi geliştiriciler tarafından hazırlanan tüm eklentiler tek bir katalogda toplanarak IT yöneticilerinin onayına sunuluyor.

FinOps for AI

Microsoft, yapay zekâ kullanım maliyetlerini yönetmek için iki farklı model sunuyor:

Kullanıcı Abonelik Lisansı (USL) : Günlük yapay zekâ kullanımı için sabit maliyetli çözümler sunar. Arka plandaki "Auto" mekanizması, isteğin niteliğine göre hız, doğruluk ve maliyet dengesini kurarak en uygun modeli seçer.

: Günlük yapay zekâ kullanımı için sabit maliyetli çözümler sunar. Arka plandaki "Auto" mekanizması, isteğin niteliğine göre hız, doğruluk ve maliyet dengesini kurarak en uygun modeli seçer. Kullanıma Dayalı Faturalandırma (UBB): Cowork, Code, Autopilot gibi otonom ve uzun süreli işlemler ile Astra ve Fable gibi gelişmiş modeller için harcanan kaynak kadar ödeme yapılmasını sağlar.

Yeni FinOps for AI araçları, yöneticilerin harcama politikalarını belirlemesine, bütçe limitlerini kontrol etmesine ve hangi yapay zekâ görevlerinin yüksek katma değer sağladığını analiz etmesine olanak tanıyor.

Geçiş ilk olarak Today ve Teams ile başlayacak

Yatırımların ilk adımı olan bu yenilikleri önümüzdeki dönemde Today ekranı takip edecek. E-posta, takvim ve Teams bildirimlerini analiz eden kişiselleştirilmiş komut merkezi Today, sadece bildirim göstermekle kalmayıp taslak yanıtları hazırlayarak aksiyon almayı kolaylaştıracak.

Ayrıca Teams içinde kullanılacak @Copilot yeteneği sayesinde, bir kanalda veya grupta alınan kararların geçmişi kolayca sorgulanabilecek ve projeler arası bağımlılıkları içeren kapsamlı incelemeler otomatik olarak hazırlanabilecek.

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