Son günlerde adını sık sık duyduğumuz Clubhouse, bir Microsoft yöneticisini ismi sebebiyle kabul etmedi. Platforma katılmak isteyen Candice Poon, Clubhouse'a gerçek adı ve soyadıyla katılması gerektiğine dair bir uyarı aldı.

Son dönemde sosyal medyaya en çok konuşulan şey, hiç şüphesiz ki Clubhouse uygulaması oldu. İnsanlar, bir anda patlama yapan ve müthiş bir bilinirliğe kavuşan bu platforma katılmak için davetiye arayışına girdi.

Uygulama o kadar popüler olduk ki App Store'da sosyal ağlar kategorisinde en çok indirilen üçüncü uygulama olmayı başardı. Henüz Android için geliştirilmeyen uygulama, isim benzerliği sebebiyle Clubhouse isimli başka bir uygulamanın bir yıldız yağmuruna tutulmasına sebep oldu.

Clubhouse, ismi sebebiyle Microsoft yöneticisi kabul etmedi

(Tweet'i göremiyorsanız buradan görüntüleyebilirsiniz)

Clubhouse çılgınlığına katılmaya çalışan isimlerden bir tanesi de Microsoft yöneticisi Candice Poon'du. Katılmaya çalışan diyoruz çünkü Poon, isminin gerçek olmadığı iddiasıyla Clubhouse kullanıcıları arasına giremedi.

İsminde izin verilmeyen kelimeler bulunduğuna dair uyarı alan Poon, "İnsanlar, Clubhouse'ta gerçek isimlerini kullanır, teşekkürler" yazısıyla karşılaştı. Microsoft yöneticisi, bu durumun ekran görüntüsünü "Clubhouse o kadar kapsayıcı ki soyadım sebebiyle katılamıyorum" yazısıyla Twitter üzerinden paylaştı.

Twitter hesabı üzerinden konuyla ilgili açıklamalar yapan Poon, Clubhouse destek ekibiyle iletişime geçtiğini belirtti. Clubhouse destek ekibinin, bu duruma özel olarak isim politikasını etkisiz hale getirdiklerine dair bir e-posta attıklarını ifade etti.

Belki de Clubhouse'un ince eleyip sık dokuması gereken nokta kullanıcı isimleri değildir. Boing Boing'de yer alan bir habere göre Clubhouse'ta ırkçılık, cinsiyetçilik gibi daha ciddi sorunlar yaşanıyor. Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Clubhouse'un isim konusunda aldığı bu önlem gerekli mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.