Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü (MIES) tarafından düzenlenen Kariyer Günleri, bu yıl da alanında uzman markaların yöneticileri ile öğrencileri bir araya getirecek.

Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü (MIES) bu yıl 13.sü düzenlenecek olan MIES Kariyer Günleri etkinliği sayesinde her biri kendi alanında uzmanlaşmış firmaların CEO ve Genel Müdürleri, İnsan Kaynakları Ekipleri ve Pazarlama ve Bilişim Teknolojileri Departmanlarından üst düzey yöneticileri öğrenciler ile buluşturmayı hedefliyor.

Siemens, Eczacıbaşı ve Shell gibi dev markaların yetkili isimlerinin konuşmacı olarak katılacağı etkinlikte ayrıca Vodafone ile birlikte Agile Eğitimi ve English Home ile birlikte mülakat simülasyonu da yapılacak.

Etkinlikte ülkemizden ve dünyadan önemli markaların yetkilileri olacak

MIES Kariyer Günleri’nde yer alacak konuşmacılardan bazıları ise şu şekilde;

Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Hüseyin Gelis

UNICEF Türkiye Milli Komitesi Genel Müdürü İnci Haseki

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri CEO'su Özgen Özkan

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nafiz Karedere

LC Waikiki Veri Analitiği Direktörü Haydar Özler

Teknosa Genel Müdür Yardımcısı Önder Oğuzhan

Philips Kişisel Sağlık Türkiye Ülke Müdürü Sibel Yıldız

Nobel İlaç Farma Ticari Grup Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Karin Soydan

Shell Pazarlama Direktörü Seher Poyrazoğlu

Konuşmacılara ek olarak Unilever, Allianz, AkSigorta, Otokoç Otomotiv, Metro ve Türkiye Finans gibi şirketlerin de katılacağı etkinlik 17-18 Şubat tarihlerinde Holacon Live Event platformunda ücretsiz olarak gerçekleşecek ve katılımcılara birer katılım sertifikası verilecek.

Eğer sizde MIES Kariyer Günleri’ne katılmak isterseniz burada bulunan bağlantıya tıklayarak etkinliğe kaydolabilirsiniz.