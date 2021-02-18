Sektörün dev firmalarını ve CEO'larını öğrencilerle buluşturmayı hedefleyen MIES Kariyer Günleri, 19-20 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Marmara Industrial Engineering Society (MieS) tarafından bu yıl 12. kez gerçekleştirilecek olan Kariyer Günleri, sektörde yer alan dev şirketlerin CEO ve genel müdürlerinin yanı sıra insan kaynakları ekiplerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Katılımcılara sektörün lider şirketlerini tanıma, katılımcıların networkünü genişletme, staj imkanlarından faydalanma ve birbirinden güzel sürpriz çekilişlere katılma imkanı sunacak olan MIES Kariyer Günleri, 19-20 Şubat tarihinde Go To Webinar’da gerçekleşecek.

MIES Kariyer Günleri’nde yer alacak konuşmacılardan bazıları:

Murat Mutlu - Johnson & Johnson Türkiye Genel Müdürü

Işıl Yalçın - Ericsson Türkiye Genel Müdürü

Cüneyt Erpolat - Alibaba.com Türkiye,Almanya ve İngiltere Pazarı Lideri

Mehmet Mithat Çınar - P&G Marka Pazarlama Direktörü

Süha Taşpolatoğlu - Abdi İbrahim CEO'su

Panel konuşmacıları:

Bedirhan Seyhan - L'oreal Satış Geliri Yöneticisi

Pelin Köprülü - Crwon Türkiye Satış Müdürü

Sedat Mutlu - Amazon Kıdemlı Kategori Yöneticisi

Cantekin Çelik - Unilever Tedarik Planlama Yöneticisi

Allianz, Yıldız Holding, Şişecam, Ak Sigorta, Hayat Kimya ve Türkiye Finans gibi şirketlerin de katılım göstereceği MIES Kariyer Günleri’ne katılım tamamen ücretsiz ve etkinlikte yer alanlara birer katılım sertifikası da takdim edilecek. Etkinliğe kayıt olmak için buraya tıklayabilirsiniz.