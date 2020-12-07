Türkiye çapında faaliyet gösteren marketler zinciri Migros, meyve ve sebze ürünlerinin tüm tedarik sürecini mobil uygulamadan görebileceğiniz blockchain teknolojisini erişime açtı. Tüketiciler, 750'den fazla çeşidin tarladan rafa kadar olan yolculuğunu mobil uygulamadan görebilecek.

Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden biri olan ve yenilikçi hamleleriyle dikkat çeken Migros, dijital dönüşüm konusunda bir ilke daha imza atarak blockcahin teknolojisini erişime açtı. Müşteriler, Migros mağazalarında satışa sunulan MB (MigrosBlockchain) logolu 750'den fazla meyve ve sebzenin tarladan rafa uzanan yolculuğuna, Migros Mobil uygulamasında yer alan "Migros Blockchain" menüsünden kolaylıkla ulaşabiliyor.

Migros’un, Microsoft ve Obase iş birliğiyle hayata geçirdiği blockchain altyapısı ile meyve ve sebze ürünleri, merkezi olmayan ve şifrelenmiş işlem takibi sağlayan bir block veri kayıt sistemine ekleniyor. Kayıt olan verilerin değiştirilmesine ve geriye dönük işlem yapılmasına izin vermeyen sistem, böylece güvenilir veriye ulaşabilme imkânı sunuyor.

Migros Ticaret A.Ş. Başkanı Özgür Tort: 'Blockchain Migros'ta Devreye Girdi'

Konu hakkında konuşan Migros Ticaret A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Özgür Tort, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tüketim alışkanlıklarının ve beklentilerin değiştiği günümüzde, teknoloji ve dijitalleşme perakende sektörünün önemli bir parçası haline geldi. Bu kapsamda perakende sektöründe bir ilk olarak, blockchain uygulaması Migros’ta devreye girdi. Sektöre yön verecek bu öncü uygulamamız, meyve ve sebze ürünlerine dair bilgileri değiştirilemez bir şekilde kayıt altına alıyor. Böylece tedarik süreçlerine şeffaf bir şekilde erişim imkânı sunuyor. 'Blockchain ile Meyve Sebze Şeffaflık Projesi'ni öncelikle çalışanlarımızla test ettik ve ardından projeyi müşterilerimizin kullanımına sunduk. Müşterilerimiz, 'MB' logolu ürünlerimizin tarladan mağazaya kadar olan yolculuğuna Migros Mobil uygulamasındaki Blockchain menüsünden kolaylıkla ulaşabiliyorlar."

Aynı zamanda, dünyanın önde gelen perakende ve hızlı tüketim ürünleri üreticilerinin çatı kuruluşu olan Consumer Goods Forum’un Perakende Başkanlığını üstlenen Tort, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gıda güvenliği ile ürün bilgilerinin şeffaflığı ve tutarlılığı konuları global arenada da sektörümüzün en önemli konuları arasında yer alıyor. Bunun gibi, ortak değer yaratılabilecek konularda Consumer Goods Forum çatısı altında kurulan koalisyonlarda perakendeci ve üretici üreticisi şirketler bir araya gelerek çözümler geliştiriyor. Uçtan uca değer zincirinde ürün verilerinin standartlaştırılması alanında üzerinde çalışılan dijital sistemlerden biri de blockchain teknolojisi. Sürdürülebilir tarımın desteklenmesi odağımızla bu uygulamayı ülkemizde ilk olarak meyve – sebze alanında hayata geçirmek istedik. Sisteme dahil edilen ürün çeşidi ve kapsamı ile dünyadaki uygulamalar arasında öne çıkan projemiz aynı zamanda müşterilerimize en kaliteli ve güvenilir ürün ve hizmet sunma taahhüdümüzün de yansıması. Geleceğin perakendesine yön veren projelerimiz ve dijital alana yaptığımız yatırımlara hız kesmeden devam edeceğiz."