Migros Espor Turnavası’nda İkinci Sezon Bugün Başlıyor

On binlerce TL değerinde Money ödül havuzuna sahip olan Migros Espor Turnavası’nın ikinci sezonu, bugün itibarıyla başlıyor.

Türkiye’nin en büyük süpermarket zincirlerinden Migros, 15 bin oyunseverin katılımıyla gerçekleştirdiği ve aylık 1.5 milyon görüntülenmeye ulaşan Migros Espor Turnavası’nda ikinci sezonu 27 Kasım (bugün) itibarıyla resmen başlatacak.

6 hafta süren ilk sezonda haftanın birincileri, 5 bin Money ödülü kazanırken; dört farklı dalda toplamda 25 bin TL değerinde Money ödülü sahiplerini buldu. 5 hafta sürecek ikinci sezonda da ödüller katlanarak artacak.

Migros Espor Turnavası’nın ikinci sezonuna 25 bin oyunseverin katılması bekleniyor. Yeni sezonda oyunseverler, Türkiye’de en popüler espor oyunları arasında yer alan Zula, PUBG Mobile ve FIFA21’de hünerlerini göstererek büyük ödülü kazanmak için mücadele verecekler.

Migros Espor Turnavası’nda finaller ise 25-27 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek ve Root, Tymaron ve Tonbalıklı’nın sunumlarıyla canlı olarak yayınlanacak. Turnuvadaki toplam ödül havuzu ise 55 bin TL değerinde Money olacak. Espor Kulüpler Birliği desteğiyle gerçekleştirilecek olan Migros Espor Turnavası hakkında daha fazla bilgi almak için espor.migros.com.tr web sitesini ziyaret edebilirsiniz.