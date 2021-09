Oyun oynarken arkadaşlarınızla iletişimde kalmak, görüntülü görüşmeler sırasında sesinizi doğru aktarmak için iyi bir bilgisayar mikrofonuna ihtiyacınız var. Var olan mikrofonunuzu nasıl test edebileceğinizi anlattık ve eğer bir mikrofonunuz yoksa satın alabileceğiniz alternatif modelleri listeledik.

Neredeyse her bilgisayarın dahili bir kamerası ve mikrofonu vardır. Vardır ama kalitesi çoğu zaman yeterli değildir. Bu nedenle kullanıcılar harici bir mikrofon ve kamera kullanırlar. Görüntü çoğu zaman kolayca aktarılır ancak konu ses aktarımına gelince olaylar biraz karmaşık hale geliyor. Çünkü her mikrofon, her zaman doğru ve kaliteli bir ses aktarımı yapmaz. Bu nedenle mikrofonu test etmeniz gerekir.

Eğer şu an kullanmakta olduğunuz bir mikrofonunuz varsa herhangi bir oyuna ya da görüntülü konuşmaya dahil olmadan önce test etmelisiniz. Mikrofon testi için çoğu kullanıcı bir video kaydeder ancak Windows bilgisayarınızda mikrofon testi için kullanabileceğiniz bir yöntem var. Gelin mikrofon testi nasıl yapılır yakından bakalım ve eğer bir mikrofonunuz yoksa satın alabileceğiniz alternatif modelleri görelim.

Mikrofon testi nasıl yapılır?

Adım #1: Mikrofon kablonuzda, portlarınızda sorun olmadığından ve bilgisayara bağlandığınızdan emin olun.

Mikrofon kablonuzda, portlarınızda sorun olmadığından ve bilgisayara bağlandığınızdan emin olun. Adım #2: Windows Ayarlar sayfasını açın.

Windows Ayarlar sayfasını açın. Adım #3: Sistem seçeneğine tıklayın.

Sistem seçeneğine tıklayın. Adım #4: Soldaki sütundan ses sekmesine tıklayın.

Soldaki sütundan ses sekmesine tıklayın. Adım #5: Sayfanın altına inin.

Sayfanın altına inin. Adım #6: Test etmek istediğiniz mikrofonu seçin.

Test etmek istediğiniz mikrofonu seçin. Adım #7: Mikrofona konuşun.

Mikrofona konuşun. Adım #8: Mikrofonunuzu Sınayın çizgisine bakın.

Mikrofonunuzu Sınayın çizgisine bakın. Adım #9: Çizgi ile sesiniz senkronize bir şekilde ilerliyorsa mikrofon çalışıyor demektir. ya da

Çizgi ile sesiniz senkronize bir şekilde ilerliyorsa mikrofon çalışıyor demektir. Adım #10: Bilgisayarınızın kamerasını açın.

Bilgisayarınızın kamerasını açın. Adım #11: Sesli bir video kaydedin.

Sesli bir video kaydedin. Adım #12: Videodaki ses kalitesi, mikrofon kalitenizi gösterecektir.

Videodaki ses kalitesi, mikrofon kalitenizi gösterecektir. Adım #13: Mikrofon testi tamamlandı.

Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınızdaki dahili ya da harici mikrofonu test etmek için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Bu test sonucunda yalnızca mikrofonun çalışıp çalışmadığını görmüş olursunuz. Mikrofon kalitesini öğrenmek için sesli bir video kaydetmek ve ses performansını değerlendirmek gerekir.

Her bütçeye uygun mikrofon modelleri:

EPOS B20 Akış Mikrofonu / 2097 TL

Elgato Wave 1 Profesyonel Oyun ve Yayıncı Mikrofonu / 1899 TL

Trust Oyun Mikrofonu / 1057 TL

HyperX Oyun Mikrofonu / 945 TL

AGPTEK Mikrofon / 459 TL

Woxter Mic Studio Black Mikrofon / 329 TL

Hadron Mikrofon / 114 TL

Stüdyo kalitesinde ses performansı: EPOS B20 Akış Mikrofonu

Type C USB bağlantısı ile pek çok cihazda kolayca çalışan EPOS B20 Akış Mikrofonu, stüdyo kalitesinde bir ses performansı sunuyor. Herhangi bir kurulum gerekmediği için kolayca dilediğiniz cihaza takıp çalıştırabilirsiniz. Mikrofon, bir cihaza bağlı bile olsa ne zaman çalışıp çalışmadığını kontrol edebilir ve kırmızı LED ışığından bu durumu görebilirsiniz. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Net ses aktarımı için özel yapı: Elgato Wave 1 Profesyonel Oyun ve Yayıncı Mikrofonu

Özel kapsül şeklindeki yapısı sayesinde sesinizi en net şekilde aktaran Elgato Wave 1 Profesyonel Oyun ve Yayıncı Mikrofonunu Wave Link mobil uygulaması üzerinden kontrol edebilirsiniz. 24-bit/48kHZ analog-dijital dönüştürücüye sahip olan ürün, aynı zamanda ses bozulmasını önleyen Clipguard teknoloji kullanıyor. Mikrofon bağlantısı ise 3.5 mm standart giriş ile sağlanıyor. Ürünün gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

RGB efektlerine sahip: Trust Oyun Mikrofonu

USB bağlantısı ile kullanabileceğiniz Trust Oyun Mikrofonunu tam anlamıyla bir oyun mikrofonu haline getiren elbette RGB efektleridir. Mikrofon çalışmaya başladığı anda 5 farklı renkten oluşan efekt bir RGB döngüsü yaratır. 1.8 metrelik kablosu ile özgür bir kullanım alanı sunan mikrofon, arka plan gürültüsünü engelleyerek yüksek hassasiyette ses aktarımı yapıyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Esnek yapılı özgür kullanım: HyperX Oyun Mikrofonu

USB bağlantısı ile kullanabileceğiniz HyperX Oyun Mikrofonu, oyunlar ve canlı yayınlar için özel olarak geliştirilmiştir. Kurulum gerektirmeden takıp çalıştırabilirsiniz. Hem mikrofon hem de üzerinde durduğu stant esnek bir yapıda olduğu için rahat bir kullanım alanı sunar. Mikrofon aynı zamanda SoloCast; Discord ve TeamSpeak™ sertifikalarına da sahip. Ürünün gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Kendine ait filtre: AGPTEK Mikrofon

Herhangi bir kurulum gerektirmeyen AGPTEK Mikrofonu USB bağlantısı ile kullanabilirsiniz. Modelin en dikkat çeken yönü ise kendine ait bir filtre ile birlikte geliyor olması. Bu filtre sayesinde mikrofonda patlama yapan sert harfler bile net bir şekilde aktarılacaktır. Çift korumalı bağlantı kabloları sayesinde özellikle canlı yayın sırasında yaşanan aksaklıkların önüne geçebilirsiniz. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Kendine ait tripot: Woxter Mic Studio Black Mikrofon

Woxter Mic Studio Black Mikrofon da filtre ile birlikte gelen modeller arasında. Kendi tripoduna sahip olduğu için dilediğiniz yerde sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Mikrofon bağlantısını 3.5 mm standart mikrofon girişi üzerinden gerçekleştiriyorsunuz. 55 dB ses aktarım hassasiyeti sayesinde sesinizin en net şekilde duyulduğundan emin olacaksınız. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Süsten uzak: Hadron Mikrofon

O kadar çok özelliğe gerek yok, sesimi net bir şekilde aktarsın yeter diyorsanız Hadron mikrofon uygun fiyatı ile dikkat çeken mikrofon modelleri arasında. Işık efekti olmasa da renkli dış yapısı sayesinde bir oyun mikrofonu olarak kabul edebiliriz. 3.5 mm standart mikrofon girişi ile kullanabileceğiniz modelin köpük filtresi bulunuyor. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Oyunlar ve canlı yayınlar sırasında sesinizin net bir şekilde iletildiğinden emin olmanız için mikrofon testi nasıl yapılır sorusunu yanıtladık ve her bütçeye uygun bazı mikrofon modellerini listeledik. Listemizdeki ürünlerin fiyatları, farklı alışveriş sitelerinde yer alan farklı kampanyalara göre değişiklik gösterebilir.