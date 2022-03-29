Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü, kamuoyunun tepkisine yol açan "Dersinden kaldığım hocayı paket ediyorum" videosuna ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, videoda başına poşet geçirilen kişinin öğretmen değil öğrenci olduğu ifade edildi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya garip bir video düştü. Kastamonu'da çekildiği ifade edilen videoda bir öğrenci, iddiasına göre öğretmeninin başına poşet geçirmiş, o anları da "Dersinden kaldığım hocayı paket ediyorum" diyerek paylaşmıştı. Olayın tepki toplaması üzerine Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü, videoya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sosyal medyada zaman zaman eğitimcilere yönelik yapılan saygısızlıkları görüyoruz. Ancak bu paylaşımın öyle bir durum olmadığı açığa çıktı. Zira Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarda, videoda görünen kişinin bir öğretmen olmadığının anlaşıldığı belirtildi. Söz konusu lise öğrencisi, başka bir arkadaşının başına poşet geçirmişti ve o kişinin öğretmen olduğunu ileri sürmüştü.

"Şaka amaçlı"

Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: "Yapılan ilk incelemede haberde bahsedildiği gibi video kaydındaki kişinin öğretmen olmadığı, olayın iki öğrenci arasında şaka amaçlı geçtiği belirlenmiştir. Habere konu videonun ders saati dışında, öğle arası çekildiği ve üçüncü şahıslar tarafından sosyal medya uygulamalarında yayımlandığı tespit edilmiştir."

Bu tür garip videoların merkezi, tahmin edebileceğiniz üzere TikTok. Platformun kendine has bir kullanıcı kitlesi var ve TikTok'ta paylaşılan videolar, daha uzun yıllar boyunca gündeme gelecek gibi görünüyor. İnsanların dikkat çekmek için neden böyle şeyler yaptıkları konusu ise tam bir muamma...

İşte o video: