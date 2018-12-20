Milli Piyango Çekilişinde Hile Yapıldığı İddiası

Her yıl yüz binlerce Milli Piyango bileti satılırken, çekiliş öncesi oldukça şüpheli bir video kamuoyunun gündemine oturdu.

Yılbaşı için bu sene belirlenen ikramiye 70 milyon TL olmuşken, 31 Aralık'ta yapılacak olan Milli Piyango çekilişi ile ilgili yayılan video gündemi belirledi. 9 Ekim 2018 tarihli Milli Piyango çekilişine ait olduğu belirtilen videoda amorti numaraların çekilişinden bir an görülüyor.

İşte olay yaratan o çekiliş:

Videoyu takip etmekte zorlandıysanız işte adım adım olanlar:

Noter huzurunda gerçekleşen çekiliş amorti numaralarla başlıyor.

İlk numara 4 olarak belirleniyor.

İkinci amorti numara için 5'ten 9'a kadar olan toplar küreye atılıyor.

Henüz butona basılmamışken küreden 6 numarası çıkıyor.

Çekilişi yöneten moderatör, "Hayır, hayır. Geri atalım topu. Henüz daha butona basmadım." diyerek çekilişi tekrarlatıyor.

Çekiliş terkrarlandığında yeniden 6 numarasını görüyoruz.

Her ne kadar internette bunun bir prova olduğu söylense de o günün çekiliş sonuçlarını kontrol ettiğimizde 4 ve 6 rakamlarını teyit ediyoruz.

Konuyla İlgili Sosyal Medyadan Gelen Tepkiler

Son olarak şunu da eklemek gerek: Elbette, tekrarlatılan topta tekrardan '6' rakamının çıkması bir tesadüf de olabilir. Ancak kameranın kadrajına girerek şüpheli hareketler sergileyen arkadaki kişinin de işin içine girmesiyle olay bir komplo teorisi olmaktan çok, ciddi bir biçimde tartışılması gereken bir mesele haline geliyor. Sizler de gördüklerinizle ilgili fikirlerinizi yorumlarda paylaşmayı ihmal etmeyin.