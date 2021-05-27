Dün gece yaşanan 'Süper Ay', ülkemizde ve dünya çapında büyük ilgi görmüştü. Millî Savunma Bakanlığı da resmi sosyal medya hesaplarından F-16 temalı bir 'Süper Ay' paylaşımı yaptı. Bakanlığın paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ay’ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu ve bu sebeple de normalden daha büyük ve parlak gözlemlendiği “Süper Ay” isimli doğa olayı sırasında insanlar çektikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaşıyor. Ancak bu paylaşımlardan en çok ilgi göreni, Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabında paylaşılan tweet oldu.

T.C. Millî Savnma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Ay da tutulsa, Süper Ay da olsa onlar hep orada!" notuyla Türk F-16'ları ve hemen arkasında görünen Süper Ay'a yer verildi.

İşte o paylaşım:

Tweet'i görüntüleyemiyorsanız buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Süper Ay manzarasında uçuş yapan F-16 savaş uçaklarının fotoğraflarını, “Ay da tutulsa, Süper Ay da olsa onlar hep orada!” yazısı ve #SüperAy etiketi ile paylaşılan Bakanlığın tweeti büyük ilgi gördü. Öyle ki paylaşıma 15 binden fazla beğeni ve 2 bine yakın retweet geldi.

Peki, siz Millî Savnma Bakanlığı'nın bu paylaşımını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.