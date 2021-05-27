Ay'ın Dünya'ya en yakın konumunda bulunduğu Süper Ay, dün gece gerçekleşti. TÜBİTAK, teleskop görüntüsü kullanarak gerçekleştirmiş olduğu canlı yayında Ay'ı net bir şekilde görebilme imkanı tanıdı.

Dünyamızın yegane doğal uydusu olan Ay, dün gece hem Dünya'ya en yakın konumunda bulunuyordu hem de aynı anda bi Ay tutulması gerçekleşiyordu. "Süper Kanlı Ay" olarak adlandırılan bu doğa olayı, sabaha karşı 04:50 sularında gerçekleşti ve bu nedenle vatandaşlar, çıplak göz ile söz konusu doğa olayını gözlemleme imkanına sahip olamadılar.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, uyanık durumda olan ve Süper Kanlı Ay'ı gözlemlemek isteyenler için YouTube kanalı üzerinden bir canlı yayın gerçekleştirdi. Böylece Ay'ın dünyaya en yakın konumda olduğu ve bir Ay tutulmasının gerçekleştiği Süper Kanlı Ay, sokağa çıkma kısıtlaması ihlal edilmeden canlı olarak izlenebildi. Ancak TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, yayınında ayın teleskop görüntüsüne yer verdiğindan Ay, "Kanlı" olarak görülmedi.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, söz konusu doğa olayını duyurmak için resmi internet sitesinden yapmış olduğu açıklamada "26 Mayıs tarihinde Ay, sabaha karşı TSİ 04:50’de enberi noktasında olacak ve Yer’in merkezinden 357.311 km uzaklıkta bulunacaktır. İşte tam da bu zamanlarda Ay dolunay evresinde olacak ve Yer’e en yakın konumda olmasından dolayı da daha büyük görünecek ve Süper Ay olarak adlandırılacaktır" ifadelerini kullanırken; açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"İlginç bir tesadüf daha ise yine tam da Ay’ın Yer’e en yakın olduğu bu tarihte Ay tutulmasının da gerçekleşecek olmasıdır. Bilindiği üzere Ay tutulması sırasında Ay, Yer’in tam gölge konisi içerisine girer. Ancak Yer atmosferi nedeniyle Güneş’ten gelen mavi bölgedeki ışıklar saçılırken, kırmızı bölgedeki ışıklar Ay yüzeyini aydınlatır ve Ay’ın kırmızı görünmesine sebep olur. Bu durum halk arasında Kanlı Ay olarak adlandırılır. Tam o anda Ay, Yer’e en yakın konumdaysa da Süper Kanlı Ay olarak adlandırılır. Avustralya ve Büyük Okyanus civarındaki ülkelerden gözlenebilecek olan Süper Kanlı Ay maalesef ülkemizden gözlenemeyecek [2]. Bizler Ay’ı yalnızca Süper Ay olarak gözleyebileceğiz."

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin Süper Kanlı Ay için yapmış olduğu yayını aşağıdan izleyebilirsiniz