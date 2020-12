2017 yılında Bitcoin'i 'balon' olarak nitelendiren ünlü milyarder Ray Dalio, Reddit'te düzenlenen soru-cevap etkinliğinde merak edilenleri yanıtladı. Bitcoin hakkındaki görüşünü değiştirdiğinin sinyallerini veren Dalio, yatırımcılara da bazı tavsiyelerde bulundu.

Dünyanın en büyük hedge fonu Bridgewater Associates'in eş başkanı Amerikalı milyarder yatırımcı Ray Dalio, Reddit'te düzenlenen 'Ask Me Anything' etkinliğinde yatırımcılara bazı tavsiyelerde bulundu. Dalio'nun özellikle Bitcoin hakkında yaptığı yorumlar dikkat çekti.

Bitcoin'in günümüzde altına alternatif olabileceğini söyleyen ünlü milyarder, son yıllarda sınırlı arza sahip olan Bitcoin ve benzeri diğer bazı dijital para birimlerinin bir değer deposu olarak altınla benzerlikleri ve farklılıkları olduğuna vurgu yaptı.

Dalio'dan yatırımcılara tavsiyeler:

2017 yılında Bitcoin'i 'balon' olarak nitelendiren Dalio, konu hakkındaki fikrini değiştirmiş gibi görünüyor. Kendisi, Davos'taki 2020 Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada ise "Paranın iki amacı var; bir takas aracı ve bir değer deposu ve Bitcoin şu anda bu iki durumda da değil" diyerek Bitcoin'e hâlâ güvenmediğinin sinyallerini vermişti.

Bitcoin'e karşı daha yumuşak bir duruş sergilemeye başlayan 71 yaşındaki isim, Bitcoin ve diğer benzer dijital paraların önümüzdeki yıllarda kendilerine daha geniş çaplı yer bulacağını düşünüyor. Bu doğrultuda yatırımcılara tavsiyelerde bulunan Dalio, yatırımcıların portföylerini "sınırlı arz, yüksek likidite ve değer deposu olan" varlıklarla çeşitlendirmelerini söyledi.

Forbes tahminlerine göre yaklaşık 17 milyar dolarlık kişisel serveti bulunan Dalio, yaptığı son açıklamalarla Bitcoin'i potansiyel bir yatırım olarak adlandıran son milyarder oldu. Geçtiğimiz kasım ayında Wall Street efsanesi Bill Miller Bitcoin'i 'şiddetle' tavsiye ettiğini söylemiş, ardından ABD'li milyarder yatırımcı Stanley Druckenmiller da şu anda Bitcoin sahibi olduğunu açıklamıştı.

Bitcoin, 18,420 dolar seviyesinden işlem görüyor:

2020 yılına hızlı bir giriş yapan Bitcoin, bu yılın ocak ayında 9 bin dolar seviyesinden işlem görüyordu. Pandeminin de etkisiyle değerine değer katarak yoluna devam eden kripto para, şu anda 18 bin 420 dolar seviyesinden işlem görüyor. Bu da ocak ayına kıyasla bir Bitcoin fiyatının iki kattan fazla arttığı anlamına geliyor.