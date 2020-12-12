Hindistan'da bulunan Wistron'a ait, iPhone üretimi yapılan fabrikada işçiler, ödenmeyen ücretler ve sürekli azalan maaşlar yüzünden isyan başlattı. 2.000'den fazla işçinin dahil olduğu olaylarda 80 kişinin gözaltına alındığı söyleniyor.

Hindistan'da bulunan, Tayvan merkezli bir şirket olan Wistron'a ait iPhone fabrikasında işçiler tarafından isyan başlatıldı. İddialara göre işçiler, bir süredir ödemelerini alamıyor ve maaşlarında sürekli düşüş yaşanıyordu.

Gece vardiyasını bitiren yaklaşık 2.000 işçinin başlattığı isyanda nabızlar yükseldi ve fabrikada ateşe verilen yerler, ters çevrilen otomobiller, kırılan camlar olduğu görüntülendi. Şiddetin arttığı olaylara polis müdahale etti. Gelen ilk bilgilere göre olaylarla ilgili 80 kişi gözaltına alındı.

The Times of India'da yer alan habere göre, fabrikada çalışmaya başlayan bir mühendis, başlangıçta aylık 21.000 rupi (285 dolar) maaş alırken bu miktar önce 16.000 rupi, ardından da 12.000 rupiye geriledi. Aynı zamanda yine aynı kaynaktan gelen bilgiye göre pek çok işçinin de günlük ücreti yalnızca 500 rupi (yaklaşık 7 dolar). Tüm bu düşük ücretler ve alamadıkları maaşlar hakkında konuşan işçiler, karşı karşıya kaldıkları haksızlıklar yüzünden gerilince kalabalık grubun gerginliği bir anda isyana dönüştü.

Yaşanan olaylar ile ilgili Apple ve Wistron cephesinden henüz herhangi bir açıklama gelmedi. Apple, tedarik zincirini genişletmek için özellikle koronavirüs salgını sonrası farklı üretim bölgeleri için arayışa girmiş ve Hindistan'da bu konuda ciddi yatırımlar yapmıştı. iPhone 11, bu yatırımların ardından, Çin dışında üretilen ilk iPhone olmuştu.