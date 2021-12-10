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  • Mine Tugay'ın Instagram'dan Taciz Davasında Ceza Belli Oldu

Mine Tugay'ı Instagram'dan Taciz Eden Kişiye Verilen Ceza Belli Oldu

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Mine Tugay'ın kendisine Instagram üzerinden gönderilen mesajlar nedeniyle açtığı 'taciz' davasında karar çıktı. Mahkeme, Cumhuriyet Savcısı'nın "cinsel taciz" suçundan cezalandırılmasını istediği sanığa 5.400 TL idari para cezası verdi.

Türkiye'nin ünlü oyuncularından Mine Tugay, 2019 yılından beri bir taciz meselesiyle uğraşıyordu. Oyuncunun iddiasına göre Y.B., Instagram üzerinden taciz, küfür ve hakaret içerikli mesajlar gönderiyordu. Söz konusu kişi hakkında şikayetçi olan Mine Tugay'ın davasında karar çıktı. Mahkeme, sanığa yalnızca para cezası verdi.

Y.B., 31. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya yakalama kararı neticesinde getirildi. Mine Tugay ise duruşmaya katılmadı. Onun yerine avukatı Elif Özpağda savunma yaptı. Sanık hakkında 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talebiyle açılan davada çıkan kararın açıklanması, sanığın sabıkasız oluşu nedeniyle geriye bırakıldı.

Suçlamaları reddetti

Mine Tugay

Mahkemede suçlamalarla ilgili savunma yapması istenen Y.B., hesabın kendine ait olduğunu doğruladı. İddiasına göre bu hesap çalınmıştı ve söz konusu mesajları da kendisi göndermemişti. Ancak mahkeme, sanığın "elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz suçunu oluşturduğuna" kanaat getirdi. Bunun karar doğrultusunda 5 bin 400 TL idari para cezasına hükmedildi.
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Elif Özpağda tarafından yapılan açıklamalarda "Sanığın tanımasa dahi müvekkilime hakaret ve taciz içeren mesajlar attığı açıktır." ifadeleri kullanıldı. Cumhuriyet Savcısı ise sanığın doğrudan "cinsel taciz" suçundan cezalandırılması gerektiğini ifade etti. Mine Tugay, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı...

Kaynak : https://www.birgun.net/haber/mine-tugay-i-taciz-eden-saniga-para-cezasi-368800
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