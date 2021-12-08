Satoshi Nakamoto'nun kim olduğunun anlaşılmasını sağlayabilecek davada karar çıktı. Florida'da açılan davada, Dave Kleiman'in varisleri tarafından ortaya atılan iddialar reddedildi. Ne yazık ki Nakamoto'nun kim olduğu, yine anlaşılamamış oldu.

Bundan bir süre önce sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Bitcoin'in mucidi olan Satoshi Nakamoto'nun gerçek kimliğinin ortaya çıkabileceği bir davanın başladığından bahsetmiştik. Bu dava kapsamında Bitcoin'in ardındaki isimler oldukları söylenen Dave Kleiman'in varisleri ile Craig Wright, karşı karşıya gelmişlerdi. 2013'te hayatını kaybeden Kleiman'in varisleri, Satoshi Nakamoto tarafından üretilen 1 milyon adet civarı Bitcoin'in yarısının kendilerinin hakkı olduğunu iddia ediyorlardı. Mahkeme, bu iddiayı nihayete erdirdi.

Florida'da açılan davayı inceleyen mahkeme jürisi, Dave Kleiman tarafının iddialarını reddetti. Ancak varisler, Dave Kleiman ile Craig Wright'ın ortak girişimi olan "W&K Information Defence Research LLC" nedeniyle, 100 milyon dolarlık fikri mülkiyet hakkına sahip oldu. Wright bu sayede, milyarlarca dolarlık ödeme yapmaktan kurtulmuş oldu.

Craig Wright'ın Satoshi Nakamoto olup olmadığı belli değil

Craig Wright, 2016 yılından beri Satoshi Nakamoto olduğunu iddia ediyor. Ancak bugüne kadar sunduğu deliller, kamuoyunda yeterince kabul görmedi. Haliyle bu iddialar, bir türlü açıklığa kavuşamadı. Ancak Florida'daki dava ile ilgili konuşan Wright, yine iddialı cümleler kurdu. "Bu çok iyi bir sonuç oldu ve haklılığımın tescil edildiğini hissediyorum. Ancak daha verilecek çok mücadele var. Kripto paradan dijital paraya her şeyi olması gerektiği gibi değiştireceğiz." ifadelerini kullanan Wright, gerçekten Satoshi Nakamoto olmasa da oymuş gibi konuştu.

Dave Kleiman'in varisleri de avukatları aracılığıyla açıklama yaptı. 100 milyon dolarlık fikri mülkiyet hakkı ile ilgili konuşan varisler, "Dave'in yaratılmasına yardım ettiği şeyden adil payımızı almaktan ötürü son derece memnunuz." ifadelerini kullandılar. Böylelikle Bitcoin ile ilgili en çok merak ettiğimiz hususlardan bir tanesi olan Satoshi Nakamoto'nun kim olduğu meselesi, bir kez daha tam olarak anlaşılamadan rafa kalkmış oldu...