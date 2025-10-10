Minecraft'ın devam filmi duyuruldu: 23 Temmuz 2027’de vizyona girecek

Warner Bros., 957 milyon dolar hasılat yapan Minecraft filminin devamının 23 Temmuz 2027'de vizyona gireceğini açıkladı. Yönetmen Jared Hess geri dönüyor.

Warner Bros., Minecraft hayranlarını sevindirecek duyuruyu yaptı. 2025’te vizyona giren ve 957 milyon dolarlık gişe geliri elde eden “A Minecraft Movie”nin devamı geliyor. Yeni film, 23 Temmuz 2027'de izleyiciyle buluşacak.

İlk filmde yönetmenlik koltuğunda oturan Jared Hess, devam filminde de projeye liderlik edecek. Üstelik bu kez senaryoyu da Chris Galletta ile birlikte kaleme alıyor. Filmde kimlerin rol alacağı henüz açıklanmasa da Jack Black ve Jason Momoa gibi isimlerin geri dönmesi bekleniyor.

İlk film karışık eleştiriler alsa da, mizahi tonu ve oyuna sadık yapısıyla geniş bir kitleye ulaşmıştı. “Chicken jockey” gibi replikler sosyal medyada viral olmuştu. Bu ilgi, ikinci filme olan beklentiyi artırıyor.

Yeni yapımda hangi Minecraft biyomlarının, yaratıklarının ya da modlarının öne çıkacağı şimdilik bilinmiyor. Ancak yönetmen Hess, ilk filmde kullanılamayan yaratıcı fikirleri bu kez değerlendirmek istediklerini belirtiyor. 2027 yazı, bloklardan örülü yeni bir maceraya sahne olacak.