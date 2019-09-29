Minecraft Dungeons'ın İlk Oynanış Videosu Geldi

Geçtiğimiz sene duyurulan Minecraft Dungeons, yepyeni bir Minecraft temasına sahip olduğundan oldukça merak ediliyordu. Aksiyon - RPG türündeki yeni oyunun oynanışı, düzenlenen Minecon etkinliğinde gösterildi.

Son dönemlerde eski popülerliğini yeniden elde eden Minecraft efsanesine yepyeni bir oyun ekleniyor. Geçen sene Mojang, dört oyuncunun da aynı anda oynayabileceği aksiyon - rol yapma oyunu Minecraft Dungeons’u duyurmuştu. Bu hafta düzenlenen Minecon etkinliğinde de yeni oyunun oynanışına sonunda bir göz atabiliyoruz.

Minecraft Dungeons’a şöyle bir bakış attığımızda oyunun gayet güzel durduğunu görebiliyoruz. Bir zamanların efsanesi Diablo serisini de andırmıyor değil. Bunun dışında oyunun Minecraft olduğunu arada bir sorgulatıyor. Sahip olduğu efektler, grafikler ve savaş mekanikler gerçekten çok iyi duruyor.

Oyun beklendiği gibi Minecraft’ın kübik tasarımına sahip. Ayrıca Minecraft’ta gördüğümüz yaratıkların hepsini burada da görebiliyoruz, oyun sonuçta Minecraft dünyasında geçiyor. Muhteşem bir şekilde sürükleyici duran oyunu arkadaşlarınızla oynamak zevkli olacak gibi duruyor.

Oyunda herhangi bir karakter sınıflandırması yok. Bunun yerine birçok özellik sağlayan ekipmanlar haritada yayılmış durumda. Minecraft Dungeons’ı sevdiren taraf oyunun aslında Minecraft olması, fakat tamamen farklı bir biçimde Minecraft temasının işlenmiş olması.

Mojang’ın yeni oyununun 2020 yılının ilkbaharında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Oynanış videosuyla bizi daha da heyecanlandıran Minecraft Dungeons’ı sabırsızlıkla bekliyoruz.