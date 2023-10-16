Dünyanın en popüler oyunlarından Minecraft'ın, bugüne dek 300 milyon adet sattığı açıklandı. Minecraft'ın uzun zamandır sahip olduğu "dünyanın en çok satan oyunu" ünvanı, kolay kolay başkasına geçmeyecek gibi görünüyor.

Video oyun tarihinin en popüler yapımları arasında yer alan Minecraft ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Oyunun geliştiricisi olan Mojang Studios, geçtiğimiz hafta sonu düzenlediği bir etkinlikte, Minecraft'ın bugüne kadar 300 milyon adet kopya sattığını açıkladı. Tarihin en çok satan oyunu olarak tarihe adını yazdıran Minecraft, popülaritesini korumaya devam edecek gibi görünüyor.

İlk kez 2011 yılında piyasaya sürülen Minecraft, yayınlandığı ilk günden beri büyük bir ilgi gördü. PC, Xbox, PlayStation, Nintendo, Chromebook ve hatta mobil cihazlar için bile yayınlanan oyun, sosyal medyada ve yayın platformlarında da dikkat çekmeyi başardı. Geçmişte de "dünyanın en çok satan oyunu" ünvanına sahip olan yapım, şimdi önemli bir kilometre taşını daha geride bırakmış oldu.

En yakın rakibinden 115 milyon fazla!

Dünyanın en çok satan ikinci oyunu, Rockstar Games'in 2013'te yayınladığı GTA 5. Bu oyun, Ağustos 2023'te açıklanan verilere göre 185 milyon adet sattı. GTA 6'nın geliştirme aşamasında olduğunu düşünecek olursak, GTA 5 hiçbir zaman Minecraft'ı geçemeyecek gibi görünüyor. Zira aradaki fark 115 milyon adet ve 11 yaşındaki GTA 5'in bu farkı kapatması pek de mümkün değil.

Yine de Minecraft ve GTA 5'ten daha fazla satan oyunlar var!

Oyunları tekil olarak düşündüğümüzde Minecraft zirvede. Ancak seriler açısından baktığımızda bu durum değişiyor. Bu bağlamda; dünyanın en çok satan video oyun serisi, Super Mario. Super Mario serisinin tüm oyunları, 800 milyondan fazla sattı. 1980'li yıllardan beri hayatımızın içerisinde olan ve yıllar içerisinde envaiçeşit versiyonu piyasaya sürülen Tetris serisi ise bugüne dek 520 milyondan fazla sattı...