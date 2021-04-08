Minecraft'ın Yeni Sürümünde Envanter Sistemi Değişecek

Minecraft'ın yaklaşmakta olan "Caves and Cliffs" isimli güncellemesi, oyunun envanter sistemiyle ilgili önemli değişiklik yapacak. Oyuncular, bu değişiklik kapsamında altın, bakır ve demir gibi cevherleri bloklar halinde değil, ham olarak toplayacaklar. Bu durum, envanter karmaşasını ortadan kaldıracak.

2011 yılından beri hayatımızda olan ve bugüne kadar dünyanın en çok satan oyunlarından bir tanesi olarak adını tarihe yazdıran Minecraft, yakın bir gelecekte "Caves and Cliffs" isimli bir güncelleme alacak. Güncellemeden gelen bir ekran görüntüsü ise "21w14a" kodlu bu güncellemenin Minecraft oyuncularına önemli bir yenilik sunacağını gözler önüne seriyor.

Minecraft'ın vazgeçilmez hususlarından bir tanesi, hiç şüphesiz toplanabilen cevherler. Oyuncular, oyunda toplayıp envanterine ekledikleri cevherleri daha sonra farklı nesneler üretebilmek için kullanabiliyorlardı. Kullanıcılar, bu cevherleri mevcut sürümde bloklar halinde topluyorlardı. Ancak 21w14a kodlu sürümde bu durum değişecek. Altın, demir ve bakır gibi cevherler, yeni güncellemede ham olarak toplanabilecekler.

Minecraft geliştiricilerinin yaptığı değişiklik, oyunun envanter sisteminin daha derli toplu olmasını sağlayacak. Zira önceki sürümlerde kullanılan envanter sisteminin karmaşık olduğu, neredeyse tüm Minecraft oyuncuları tarafından dile getirilen bir şeydi. İşte bu karmaşa, yeni güncelleme ile ortadan kaldırılmış olacak.

Minecraft'ın yeni sürümünde kullanıma sunulacak ham cevherler, Minecraft oyuncularının sıklıkla kullandıkları "Fortune" isimli sihrin etkisini de artırmış olacak. Ayrıca bu sihrin sağladığı bonus da oyuncuların daha sağlıklı cevher toplamasını sağlamış olacak.