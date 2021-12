Minecraft, YouTube'ta 1 Trilyon İzlenmeyi Geçti

Dünyanın en tutkulu topluluklarından birisine sahip sevilen oyun Minecraft, YouTube'ta 1 trilyondan fazla izlenme sayısı elde etti. Youtube, kendi kanalında bir trilyona özel video paylaştı.

2011 yılında çıkan ve geçen her yıl ile birlikte daha da çok oyuncuyu kendisine çeken efsane oyun Minecraft; video paylaşım platformu YouTube’da toplam 1 trilyon izlenmeyi geride bıraktı. YouTube; özellikle de bir oyun için oldukça büyük bir başarı olan 1 trilyon izlenmeyi yeni, hareketli bir logo ve özel bir video ile kutladı.

Minecraft, nispeten basit oyun döngüsüne rağmen, piyasada bulunduğu 10 yıl içerisinde günümüz oyunlarında yaşanabilecek en kapsamlı ve özgür deneyimlerden biri haline geldi. Öyle ki, Minecraft içeriğinin Youtube'da oluşturduğu trilyonlarca görüntülemenin de gösterdiği üzere oyunu oynamak, Minecraft’ı bu kadar çekici yapan tek şey de değil.

Minecraft içerikleri her ay milyonlarca kez görüntüleniyor

Oyun dünyasının en büyük topluluklarından birisine sahip olan Minecraft; gelen her yeni güncellemeyle, zaten çok fazla şey sunan oyun deneyimine daha da fazlasını katmaya devam ediyor. Günümüzün en büyük yayıncılarından ve içerik oluşturucularından bazıları, şu an olduğu yere Minecraft sayesinde abonelerini kazanarak geldi. Dream ve TheAtlanticCraft gibi içerik oluşturucular; Minecraft topluluğunu canlı tutmak ve eğlendirmek adına içerikleri üreterek her ay milyonlarca görüntüleme elde ediyor.

Genç yaşına rağmen, Minecraft'ın popülaritesi yakın zamanda düşüşe geçecek gibi de durmuyor. Dahası, oyunun kendisinin geleceğinin yanı sıra Youtube ve Twitch gibi platformlardaki içerik üretici topluluğu için durum son derece parlak gözüküyor.

İşte YouTube'un yayınladığı özel video: