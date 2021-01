Bir YouTuber, Minecraft’ta Yeni Bir Among Us İnşa Ediyor

TangoTek adlı bir YouTuber, Minecraft oyununda orijinal versiyonuyla birebir benzerlik gösterecek yeni bir Among Us oyunu inşa ediyor.

Gelmiş geçmiş en iyi oyunlardan birisi olarak nitelendirilen Among Us’a benzer oyun ve oyun modları geliştirilmeye devam ediliyor. Fortnite, Among Us adındaki moduyla bu oyunu benimseyen ilk isimlerden olmuştu.

Bu kervana Minecraft da katıldı ve TangoTek adlı bir Youtuber, Minecraft dinamiklerini kullanarak Among Us tarzında bir oyun geliştirmeye başladı. Oyunun çok oyunculu sunucusu Hermitcraft’tan yararlanan TangoTek, Among Us oyununu Minecraft’ta inşa eden ilk isim olacak.

Yeni Among Us, yaklaşık 150 bin bloktan oluşacak

TangoTek’in yapmış olduğu açıklamaya göre yaklaşık olarak 150 bin bloktan oluşacak yeni versiyon, oyunun orijinal hali gibi gözükecek ve oyun dinamikleri de son derece benzerlik gösterecek. Ancak normal oyunun aksine, öldürülen karakterler haritadan anında silinecek.

Minecraft’ın Java sürümüne sahip oyuncular, TangoTek geliştirmeleri tamamladığı anda oyunu oynamaya başlayabilecek. Acil durum toplantıları, eleme aşaması ve hayaletler gibi birçok unsurun yer verileceği bu yeni versiyonda TangoTek, klasik MineCraft sürümü olan Vanilla’dan ve Redstone, yani kızıltaş materyallerinden yararlanacak.