Bazı oyunların kaderi unutulmaktır. 2018'de çıkış yapan Among Us için de durumlar uzun süre boyunca böyleydi. Taa ki azmin getirdiği bir sonucun yaşanacağı, 2020'nin son ayları gelene dek. Twitch yayıncıları sayesinde başlayan Among Us çılgınlığının arkasında, oyun dünyasına meraklı herkesin hoşuna gidecek bir hikaye yatıyor.

Uzaydaki görevleri sırasında aralarındaki hainleri bulmaya çalışan birkaç astronotu anlatan Among Us, bundan birkaç yıl önce piyasaya sunulduğu zaman, çevrimiçi çok oyunculu bir moda bile sahip değildi. Hatta oyun başta PC’ye bile çıkmayacaktı. Among Us oyun tasarımcısı Marcus Bromander’ın söylediğine göre geliştirici şirket Innerllsloth, kısıtlı imkanlara sahip, pazarlama konusunda başarız bir konumdaydı.

2018'de sessiz sedasız yayınlanan Among Us, Innersloth tarafından düzenli şekilde geliştirildi. Çalışanlar, oyunda anlık 10 bin kullanıcı gördüklerinde bile sevinecek bir durumdaydılar ki zaten amaçları milyonlara ulaşmak değildi. Ayrıca böyle bir bütçeleri bile yoktu. Şimdi elimizdeki kaseti biraz daha geriye sararak Among Us'ın hkayesini anlatıyoruz.

Among Us fikri, geliştiricilerin aklında nasıl geldi?

Among Us, oyunun tasarımcılarından Amy Liu’nun dediğine göre 80’lerin parti oyunu olan Mafia’dan esinlenilmişti. Mafia oyunu da aslında ülkemizde Vampir Köylü adıyla biliniyor. Among Us, 2018 yılında ilk piyasaya sürüldüğünde için ekibin planı oyunu sadece 1 haritaya sahip ve mobil bazlı yerel ağ oyunu olması yönündeydi. Yani oyunun asıl amacı birçoğumuzun Vampir-Köylü olarak bildiği Kurtadam oyununun mobil ve yerel ağda arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz versiyonu olmaktı.

“Among Us ile uğraşmayı uzun zaman önce bırakmalıydık”

Oyunun programcısı ve İş Geliştirme lideri Forest Willard, Kotaku yazarı Nathan Grayson’a verdiği röportajda “Oyun harika bir şekilde piyasaya çıkış yapmadı, ancak dair birçok geri dönüş aldık ve bu doğrultuda çok oyunculu moduda ekledik.. 2018’in sonuna doğru da PC sürümü için Steam çıkışını gerçekleştirdik ve oyuna bağlı kalmamıza yetecek kadar bir kitleyi elimizde tutuk. Ticari yönden baktığınız zaman Among Us ile gereğinden çok fazla uzun bir süre boyunca takılı kaldık. Oyunu geride bırakmayı denedik, muhtemelen birçok sefer de geride bırakmalıydık.” açıklamasında bulundu.

Innerllsloth ekibi Among Us'ı kaderine terk etmek ve maddi açıdan daha cazip görününen projelere yönelmek yerine oyunu güncel tutmaya devem etti. Hatta bu güncellemelerin sıklığı bazen haftada bir oluyordu. Nitekim sahip olduğu oyuncu sayısı ile Innersloth dünyada çok az kişinin varlığından haberdar olduğu bir köyün muhtarı gibiydi.

Başarının asıl nedeni: Ne olursa olsun sizi sevenlere sahip çıkmak

Tamam belki imkanlar kısıtlı, şirket küçüktü, oyundan haberdar olanların sayısı azdı, ancak ekip inatla o küçük kitlenin isteklerini yerine getirmeye devam etti. Her yeni güncelleme bir proje olarak Among Us'ın ömrünü daha da uzatıyordu. Willard’ın söylediğine göre oyunun şu anki başarısının sırrı da buydu. Sayısı ya da niteliği ne olursa olsun kitleyi ciddiye almak, taleplerini yerine getirmek. Eğer bu yapılmasaydı Among Us oyuncular tarafından unutulacak ve tarih olacaktı.

Among Us çılgınlığı nasıl başladı?

Oyunun popülerliğinde geliştirici ekibin azmi tabii ki de çok büyük bir etken, ancak en büyüğü değil. Şimdi Twitch dediğiniz duyar gibiyiz, ancak cevap o da değil. Şirketin Amerika'da olması da değil, hele 2020 yılı hiç değil. Willard’ın ortaklarından olan Bromander'ın bu konuya dair şu açıklaması var:

“Oyun Koreli biri tarafından keşfedildi, bu bize o bölgede(Kore ve Asya'da) bir popülerlik kazandırdı. Daha sonra 2019 yılının ortalarında, Brezilyalı bir YouTuber oyunu oynadı ve onun kitlesi de bu sayede oyuna yönelmiş oldu. Ondan sonra da kartopu efektiyle oyunumuz büyümeye başladı, 2020’nin Ağustos-Temmuz aylarında Twitch’in zirvelerine oynamaya başladık.”

Among Us’ın doğası gereği kişiliği ortaya çıkaran ve grupça oynanması gereken bir oyun olmasından dolayı hem büyük yayıncıları bir araya getirmesi ve onların kitlelerinin de oyunu oynamaya başlaması süreci takip etmişti. Bromander, oyunun yayıncılar arasında popülerleşmesiyle alakalı şunları söyledi:

“Oyunun kitleler arasında yayılmasını izlemek çok ilginç, Sodapoppin ve xQc (ünlü yabancı yayıncılar) oyunu oynadı ve sonra bir League of Legends yayıncısını da işin içine dahil ettiler. Hemen ardından birçok League of Legends yayıncısı, Among Us yayını yapmaya başladı. Daha sonra Heartstone yayıncıları olaya dahil oldular ve kitlemiz kaos halinde büyüdü.”

“Oyunun bu denli patlamasının ardında Pandemi sürecinin de etkisi var”

Bir başka deyişle Among Us, aslında bakarsanız iyi niyetli virüs gibi yayıldı. Herkesin evinde oturduğu bu pandemi sürecinde insanlar, arkadaşlarıyla fiziksel olarak bir araya gelemese de çevrimiçi olarak eğleneceği yollar arıyorlardı. Among Us da bu noktada insanlara ilaç gibi geldi. Hem gerektirdiği basit sistem gereksinimleri hem de çok ucuz fiyatıyla Among Us, bir anda herkesin oynadığı bir oyun haline geldi. Konuyla alakalı Willard şöyle söylüyor: “Bence şu anki sosyal mesafeli iklim, oyunun hali hazırda sahip olduğu potansiyeli güçlendirdi ve yükselmesine sebep oldu.”

Sonuç: Şans değil, emek

Sonuç olarak Among Us’ın bu büyük yükselişi ve bir anda patlamasının ardında şans faktöründen ziyade çok daha büyük bir emek yatıyor. Her ne kadar çıkışıyla patlama yapmasa da oyunlarına bağlı kalan geliştiriciler, oyunun sorunlarını gözetip geliştiricilere ileten oyuncular, onları dinleyen geliştiriciler... Among Us’ın başarı öyküsü günümüzün genç Indie oyun geliştiricileri için ibretlik bir hikâye diyebiliriz.

Böylelikle Among Us’ın muhteşem başarı hikayesini ve Twitch’in şu anki kralı oluşunu anlattığımız içeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Düşüncelerinizi ve önerilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca resmi Telegram kanalımıza buradan abone olabilirsiniz