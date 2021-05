Yeni Mini Countryman oldukça etkili bir tasarımla karşımıza çıkıyor! Önceki tasarımlara göre dikkat çeken özellikleri ve tasarımdaki minimal dokunuş çok konuşuluyor. Yeni Mini Countryman’i fiyat listesi ve detaylı bilgileriyle derledik!

Bazı araçlar gerek yapısı gerek hissettirdikleri ile gerçekten özeldir. Özellikle temsil ettiği bir yaşam tarzı vardır. İşte Mini Countryman da o araçlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Yeni Mini Countryman tasarımı konusunda çok radikal değişikliklere gitmiş diyemeyiz. Yeni bir far tasarımı yapısıyla yuvarlak farlar köşeli bir hale gelmiş. Far tasarımı standart Mini çizgisinden biraz daha farklı olsa da yeni Mini Countryman’e estetik bir güzellik katıyor. Araç hakkındaki genel yorumlar tasarım güncelleştirmelerinin dozunda ve ideal oluşuyla ilgili oluyor.

Daha çok SUV tipi bir araç olan Mini Countryman, D segmenti bir araç ve en düşük 1.5 motor yapısıyla karşımıza çıkıyor. Hem konforu hem performansı bir araya getirmişler diyebiliriz. Araç gerek teknik açıdan, gerek tasarım açısından pek çok yeni özelliğe sahip. Göstergelerindeki yeni dizayn ve elektrikli camlar araçla ilgili öne çıkan özellikler arasında yer alıyor. Mini Countryman’i en ayrıcalıklı kılan yerlerden biri de iç hacim diyebiliriz. Geniş bagaj hacmi ve ergonomik koltuk tasarımları bunlardan yalnızca birkaçı. Araçtaki yeni değişiklikleri güncel fiyat listesiyle birlikte derledik. Şimdiden keyifli okumalar diliyoruz.

Tasarım:

Dış tasarım: Klasik Mini Cooper ama daha modern

3 farklı model ile satışa sunulan Mini Countryman, SUV tasarımıyla oldukça iddialı bir çıkış yakalıyor. Sürüş stilinize göre optimize edebileceğiniz araçlar oldukça estetik bir dış tasarıma sahip. 9 farklı renk seçeneği sayesinde birçok alternatife sahipsiniz. 16. inç Revolite Spoke alüminyum alaşım jantlar her modelde standart olarak sunuluyor. Ayrıca isteğinize göre farklı alüminyum alaşım jant seçeneklerine de opsiyonel olarak ulaşabiliyorsunuz.

Aracın tavan ve yan kapakları gövde renginde standart olarak sunuluyor. Beyaz ve siyah tavan ile ayna kapakları yalnızca bu modellere özel olarak ön plana çıkarılıyor. Bu sayede aracın rengi de kendi konseptine göre tasarlanmış oluyor. One D modeli sadece gövde rengi tavan ve yan ayna kapakları ile sunuluyor. O konuda opsiyon henüz sunulmuş değil.

Aynı zamanda multitone tavan rengi opsiyonel olarak sunuluyor. Mini Countryman modelinde belirli gövde renkleri arasından seçim yapabilirsiniz. Aracın kaput tasarımına bakarsanız kendine has şerit yapısıyla dikkat çektiğini göreceksiniz. Bu özellikler sadece Cooper modeli için ön plana çıkarılmış. Dış tasarımda kaput detayı pek çok kişinin hoşuna gidecektir. Yorumlar genelde bu yönde karşımıza çıkıyor.

İç tasarım:

Mini Countryman’in iç tasarım dizaynına bakarsanız standart kumaş koltukları görebilirsiniz. Bütün araçların iç tasarımında Carbon Black renginde Firework kumaş yapısı tercih edilmiş. Bunun yanında iç yüzey için Hazy Grey iç kaplama yapısı tercih edilmiş. Tabi bu da standart olarak sunuluyor. İsteğe göre farklı iç kaplama seçeneklerine opsiyonel olarak göz atabilirsiniz.

Güvenlik:

Opsiyonel sürüş asistanı sistemi:

Opsiyonel sürüş asistanı sistemi özellikle çarpışma ve yayaların olduğu noktalarda uyarı hizmeti sunuyor. Ön camda yer alan kamera sayesinde kritik durumlar belirleniyor ve iki adımlı bir uyarı veriyor. Bu sayede sürücünün tepki süresini hızlandırmak için fren sistemini hazırlıyor. Olası ani frenlemelerde bu özellik çok işe yarayacaktır.

Trafik işareti tanıma:

Trafik işareti tanıma özelliği aracın ön camında yer alan kamera yapısı ile çalışıyor. Farklı açılara göre dizayn edilen kamera hız sınırı için trafik işaretlerini tarıyor. Tespit edilen bilgiler de doğrudan sürücü ekranına yansıtılır. Uzun yolculuklarda çok işinize yarayacak bir özellik olduğunu düşünmekteyiz.

Uzun huzme asistanı:

Bu özellik pek çok Cooper modelinde görebileceğiniz bir özellik. Aracınız 60 km/s’lik hızlardan itibaren havanın kararma sürecine göre far ayarı yapıyor. Hava tümüyle karardığında uzun farı otomatik olarak devreye alıyor ve karşıdan gelen araçları algılayarak uzun farları otomatik olarak kapatıyor. Bu sayede karşıdan gelen sürücülerin gözleri kamaşmadan otomatik far kontrolü yapılmış oluyor.

Aktif cruise control ve gelişmiş fren:

Aktif cruise control özelliği öndeki araçlarla güvenli bir şekilde mesafenizi koruyarak araç hızını otomatik olarak ayarlıyor. Gelişmiş fren özelliği ise Mini Countryman’e özgü tasarlanmış durumda. Kilitlenmeyi önleyici sistem ve elektronik fren kuvveti dağılımı özelliği oldukça ilgi çekiyor. Viraj fren kontrolü ve fren yardımı asistanı ile güvenli bir frenleme sürecine sahip olacaksınız.

3 farklı sürüş modu:

Mini Countryman güvenli bir sürüş deneyimi için sizi her zaman güvende tutmayı amaçlıyor. Bu yüzden istediğiniz düzeyde çok ya da az kontrol elde etmenize imkan veren 3 farklı sürüş modu sunuyor. Dinamik denge kontrolü, dinamik çekiş kontrolü ve elektronik diferansiyel kilidi kontrolü ile farklı sürüş modlarına erişebilirsiniz.

Konfor:

Hafızalı elektrikli koltuk ayarı:

Mini Countryman koltuk kullanım ayarlarınızı kaydediyor ve istediğiniz zaman aynı ayarlara getirebiliyor. Koltuk pozisyonlarını hafızaya alıyor ve her defasında tekrar koltuk ayarı yapmanıza gerek kalmıyor.

Spor ön koltuklar:

Spor ön koltuklar hem yapısal olarak hem de dinamik olarak bedeninizi destekliyor. İnsan vücuduna göre uyum sağlayan yapısı, daha güvenli bir sürüş için sizi destekliyor. Güçlü gövde yapısı ve elverişli hatları ile çok daha konforlu bir performans yolculuğuna hazır olun.

Konfor erişim sistemi:

Aracınızda bulunan pek çok ayarı tek bir ekran üzerinden yapabilirsiniz. Örneğin bagaj kapağını tek bir noktadan açabilir ve daha önceden kaydedilmiş ayarları buradan aktif edebilirsiniz.

Direksiyon ısıtma:

Mini Countryman modeline özel olarak sunulan direksiyon ısıtma, opsiyonel olarak diğer modellere de eklenebiliyor. Direksiyon simidinde yer alan ısıtma teknolojisi 35° santigrat sıcaklığa kadar ısıtma sağlıyor.

Mini Countryman donanım paketleri:

Classic

Signature

Iconic

MINI Yours - Arma

Yeni Mini Countryman, 4 farklı donanım paketi ile satışa sunuluyor. Paketler Classic, Signature, Iconic, Mini Yours - Arma şeklinde ön plana çıkarılıyor. Classic pakette led farlar, led stop lambaları, spor deri direksiyon, yolcu koltuğu yükseklik ayarı, katlanır yan aynalar ve eşya saklama alanı bulunuyor. Signature paketinin dikkat çeken özellikleri arasında çok fonksiyonlu gösterge, fren fonksiyonlu hız sabitleyici, park asistanı ve sürüş asistanı bulunuyor.

Iconik paketinde kablosuz şarj sistemi, mini navigasyon, ısıtmalı ön koltuklar ve Nappa deri direksiyon ön plana çıkarken Mini Yours Trim paketinde ise daha çok stil detayları yer alıyor. Mini Yours deri direksiyon ve aracın pek çok yerinde Mini Yours armaları bulunuyor.

Mini Countryman performansı ve yakıt tüketimi:

Mini Countryman şu an için 3 farklı model ile satışa sunuluyor. İki benzinli ve bir dizel motorla karşımıza çıkan araçların üçü de otomatik vites. Gelin hep birlikte Mini Countryman motorlarının yakıt tüketimi detaylarına göz atalım.

One D - 116 bg dizel (85 kW):

Ortalama (lt/100 km): 3,7

Şehir içi (lt/100 km): 4,2

Şehir dışı (lt/100 km): 3,5

Cooper - 136 bg benzin (100 kW):

Ortalama (lt/100 km): 4,7

Şehir içi (lt/100 km): 5,9

Şehir dışı (lt/100 km): 4

John Cooper Works - 306 bg benzin (225 kW):

Ortalama (lt/100 km): 6

Şehir içi (lt/100 km): 8

Şehir dışı (lt/100 km): 6

Mini Countryman 2021 fiyatları:

One D - 116 bg (85 kW) dizel: 433.418 TL

Cooper - 136 bg (100 kW) benzin: 437.878 TL

John Cooper Works - 306 bg (225 kW) benzin. 406.656 TL

Sizler için Mini Countryman’in yeni özelliklerini ve teknik detaylarını inceledik. Peki siz bu araçla ilgili ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.