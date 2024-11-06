BMW bünyesinde çalışmalarını sürdüren ve kurulduğu günden bu yana özellikle de tasarım açısından çizgisini bozmayan MINI, Türkiye'de de sıklıkla tercih edilen markalar arasında yer alıyor. Cooper, özellikle de gençlerin gözdesi.
Peki MINI sıfır araba fiyatları ne durumda? Bu haberimizde, MINI'nin kasım ayı için uyguladığı fiyat listesine yakından bakacağız. Verilerin MINI'den alındığını ve aylık güncelleneceğini belirtelim.
MINI fiyatları - Kasım 2024
|Model
|Ekim Başlangıç Fiyatı
|Kasım Başlangıç Fiyatı
|Yeni Cooper 3 Kapı
|2.131.170 TL
|2.131.200 TL
|Yeni Cooper 5 Kapı
|1.924.674 TL
|1.924.700 TL
|Yeni Countryman
|1.921.600 TL
|1.921.600 TL
Yeni Cooper 3 Kapı fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5L 156 HP, Benzinli
|Favoured, Otomatik
|2.131.200 TL
|1.5L 156 HP, Benzinli
|John Cooper Works, Otomatik
|2.295.800 TL
|2.0L 204 HP, Benzinli
|Favoured, Otomatik (S)
|3.144.000 TL
|2.0L 204 HP, Benzinli
|John Cooper Works, Otomatik (S)
|3.528.300 TL
Yeni Cooper 5 Kapı fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5L 156HP, Benzinli
|Classic, Otomatik
|1.924.700 TL
|1.5L 156HP, Benzinli
|Favoured, Otomatik
|2.057.800 TL
Countryman fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5L 170HP, Hibrit
|Favoured, Otomatik (C)
|2.792.600 TL
|1.5L 170HP, Hibrit
|John Cooper Works, Otomatik (C)
|3.048.800 TL
|2.0L 218HP, Hibrit
|John Cooper Works, Otomatik (S ALL4)
|4.266.300 TL
|2.0L 300HP, Benzinli
|John Cooper Works, Otomatik (ALL4)
|4.499.400 TL
|150 kW 204HP, Elektrikli
|Favoured, Otomatik (E)
|1.921.600 TL
|230 kW 313HP, Elektrikli
|Favoured, Otomatik (SE ALL4)
|3.174.500 TL
|230 kW 313HP, Elektrikli
|John Cooper Works, Otomatik (SE ALL4)
|3.534.100 TL