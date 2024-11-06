Türkiye'de gençlerin gözdesi olan MINI'nin Kasım 2024 güncel fiyat listesi açıklandı. Marka bu ay fiyatlara büyük oranda dokunmadı. İşte sıfır kilometre Cooper fiyatı...

BMW bünyesinde çalışmalarını sürdüren ve kurulduğu günden bu yana özellikle de tasarım açısından çizgisini bozmayan MINI, Türkiye'de de sıklıkla tercih edilen markalar arasında yer alıyor. Cooper, özellikle de gençlerin gözdesi.

Peki MINI sıfır araba fiyatları ne durumda? Bu haberimizde, MINI'nin kasım ayı için uyguladığı fiyat listesine yakından bakacağız. Verilerin MINI'den alındığını ve aylık güncelleneceğini belirtelim.

MINI fiyatları - Kasım 2024

Model Ekim Başlangıç Fiyatı Kasım Başlangıç Fiyatı Yeni Cooper 3 Kapı 2.131.170 TL 2.131.200 TL Yeni Cooper 5 Kapı 1.924.674 TL 1.924.700 TL Yeni Countryman 1.921.600 TL 1.921.600 TL

Yeni Cooper 3 Kapı fiyatları - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L 156 HP, Benzinli Favoured, Otomatik 2.131.200 TL 1.5L 156 HP, Benzinli John Cooper Works, Otomatik 2.295.800 TL 2.0L 204 HP, Benzinli Favoured, Otomatik (S) 3.144.000 TL 2.0L 204 HP, Benzinli John Cooper Works, Otomatik (S) 3.528.300 TL

Yeni Cooper 5 Kapı fiyatları - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L 156HP, Benzinli Classic, Otomatik 1.924.700 TL 1.5L 156HP, Benzinli Favoured, Otomatik 2.057.800 TL

Countryman fiyatları - Kasım 2024