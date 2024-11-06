MINI Cooper'a 30 TL Zam Geldi: İşte Güncel Fiyat Listesi

1 dk okuma süresi
1
0
0
0
0
Türkiye'de gençlerin gözdesi olan MINI'nin Kasım 2024 güncel fiyat listesi açıklandı. Marka bu ay fiyatlara büyük oranda dokunmadı. İşte sıfır kilometre Cooper fiyatı...

BMW bünyesinde çalışmalarını sürdüren ve kurulduğu günden bu yana özellikle de tasarım açısından çizgisini bozmayan MINI, Türkiye'de de sıklıkla tercih edilen markalar arasında yer alıyor. Cooper, özellikle de gençlerin gözdesi.

Peki MINI sıfır araba fiyatları ne durumda? Bu haberimizde, MINI'nin kasım ayı için uyguladığı fiyat listesine yakından bakacağız. Verilerin MINI'den alındığını ve aylık güncelleneceğini belirtelim.

MINI fiyatları - Kasım 2024

Model Ekim Başlangıç Fiyatı Kasım Başlangıç Fiyatı
Yeni Cooper 3 Kapı 2.131.170 TL 2.131.200 TL
Yeni Cooper 5 Kapı 1.924.674 TL 1.924.700 TL
Yeni Countryman 1.921.600 TL 1.921.600 TL

Yeni Cooper 3 Kapı fiyatları - Kasım 2024

Mini Cooper 3 kapı fiyatı

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5L 156 HP, Benzinli Favoured, Otomatik 2.131.200 TL
1.5L 156 HP, Benzinli John Cooper Works, Otomatik 2.295.800 TL
2.0L 204 HP, Benzinli Favoured, Otomatik (S) 3.144.000 TL
2.0L 204 HP, Benzinli John Cooper Works, Otomatik (S) 3.528.300 TL

Yeni Cooper 5 Kapı fiyatları - Kasım 2024

mini cooper 5 kapı fiyatı

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5L 156HP, Benzinli Classic, Otomatik 1.924.700 TL
1.5L 156HP, Benzinli Favoured, Otomatik 2.057.800 TL

Countryman fiyatları - Kasım 2024

MINI Countryman fiyatları

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5L 170HP, Hibrit Favoured, Otomatik (C) 2.792.600 TL
1.5L 170HP, Hibrit John Cooper Works, Otomatik (C) 3.048.800 TL
2.0L 218HP, Hibrit John Cooper Works, Otomatik (S ALL4) 4.266.300 TL
2.0L 300HP, Benzinli John Cooper Works, Otomatik (ALL4) 4.499.400 TL
150 kW 204HP, Elektrikli Favoured, Otomatik (E) 1.921.600 TL
230 kW 313HP, Elektrikli Favoured, Otomatik (SE ALL4) 3.174.500 TL
230 kW 313HP, Elektrikli John Cooper Works, Otomatik (SE ALL4) 3.534.100 TL
Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
1
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
1
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler