Taşınabilir bir bilgisayar almak istiyorsanız tercihinizi bir dizüstü bilgisayardan yana kullanmak değilsiniz. Günlük kullanım sırasında en az bir masaüstü kasa bilgisayarı kadar verim alabileceğiniz mini PC modelleri bulunuyor. Biz de Türkiye’de satılan mini bilgisayar modellerinin donanımları ve ortalama fiyatları gibi özelliklerine yakından bakıyoruz.

Bilgisayarlar söz konusu olduğu zaman hız, performans ve güç gibi avantajlar gürültüyle gelmek zorunda değil. Hem alandan tasarruf ederken hem de günlük, profesyonel ve oyun odaklı kullanım için tercih edebileceğiniz Mini PC modelleri mevcut. Biz de mini bilgisayar modellerine yakından baktığımız bir liste hazırladık. Yazımızın sonunda masaüstü PC ve mini PC arasındaki farklardan da bahsedeceğiz.

Baktığımız modelleri alt, orta ve üst segmente göre ayırdık. Oyun oynamak için kullanılan bilgisayarlar, normal kullanımın çok dışında gereksinimler gerektirdiği için oyuncu mini PC modellerine ise başka bir başlık açtık. Listelediğimiz bazı ürünlerin teknik özellikleri, satın alım aşamasında değiştirilebildiği için verdiğimiz teknik özellikler ve dolayısıyla fiyatlarda değişiklikler gözlenebilir.

Türkiye’de satılan mini PC modelleri:

Alt segment modeller: ASUS TS10-B041D​ ASUS PN30-BE023ZV MSI CUBI N 8GL-012TR

Orta segment modeller: Dell OptiPlex 3070MF Intel Nuc BOXNUC7I3BNH Apple Mac mini

Üst segment modeller: Lenovo M720 Tiny Dell OptiPlex 7070MFF HP EliteDesk 800 G5

Oyuncu modelleri: MSI Trident 3 9SI-619EU Zotac Zbox i7 9750H MSI TRIDENT X PLUS 9SD-654EU



Alt segment mini PC modelleri:

Çubuk bilgisayar: ASUS TS10-B041D

Ekran kartı: Intel HD Graphics

İşlemci: Intel Atom Z8350

Bellek: 2 GB

Depolama kapasitesi: 32 GB SSD

Boyutlar: 1,6 x 3,6 x 13,5 cm

Ağırlık: 75 gr

Ortalama fiyatı: ~1.600 TL

Mini PC dendiği zaman akılda ilk canlanan görüntü bir USB bellek görüntüsü olmayabilir. Şıklığıyla ilgili büyük bir iddiamız olmasa da minik olduğu tartışılmaz. Tabii ki listemizde bulunan diğer bilgisayarlara göre çok daha düşük işlem gücü olan bir cihaz. Ancak cebinde bile bir bilgisayara ihtiyacı olan kullanıcılar tarafından, düşük güç gerektiren işlemleri yerine getirmek için tercih edilebilecek bir model.

ASUS PN30-BE023ZV

Ekran kartı: AMD Radeon R2

İşlemci: AMD E2 7015

Bellek: 4 GB DDR3

Depolama kapasitesi: 256 GB SSD

Boyutlar: 11,5 x 11,5 x 4,9 cm

Ağırlık: 700 gr

Ortalama fiyatı: ~1.800 TL

Hem ekran kartının hem de işlemcisinin AMD olmasıyla listedeki diğer ürünlerden ayrılan ASUS PN30-BE023ZV, -evet, kopyala yapıştır yaptık :)- bilgisayarında hızlı ancak büyük bir depolama birimine ihtiyacı olmayan kullanıcıların tercih edebileceği bir ürün. Oldukça küçük ve hafif bir model. Bu durum bilgisayarın işlem gücüne de olumsuz yansıyor.

MSI CUBI N 8GL-012TR

Ekran kartı: Intel HD Graphics

İşlemci: Intel Celeron N4000

Bellek: 4 GB DDR3

Depolama kapasitesi: 32 GB SSD

Boyutlar: 11,6 x 11,2 x 4,44 cm

Ağırlık: 465 gr

Ortalama fiyatı: ~2.100 TL

MSI CUBI N 8GL-012TR, Üzerinde bulunan dalgalı tasarımla MSI geleneğini yaşatır türde bir model. Alt segment ürünler arasında bulunduğu için işlem gücü tarafında yine çok büyük bir beklentiniz olmasın. Tamamen günlük işlemleri yerine getirebilmesi için tasarlanmış bir cihaz. Hatta depolama kapasitesi de oldukça düşük. İçine işletim sistemi dışında herhangi bir program ya da oyun yüklemek için pek uygun değil.

Orta segment mini PC modelleri:

Dell OptiPlex 3070MF

Ekran kartı: Paylaşımlı

İşlemci: Intel Core i3-9100T

Bellek: 4 GB DDR4

Depolama kapasitesi: 500 GB HDD / 120 GB SSD

Boyutlar: 3,6 x 17,8 x 18,2 cm

Ağırlık: 1,18 kg

Ortalama fiyatı: ~2.600

Dell OptiPlex 3070MF, teknik özellikleriyle birlikte alt segment ürünlerden sıyrılmayı hak ediyor. Kendisini alt segment ürünlerden ayıran en büyük özelliği, Intel’in ana akım işlemci modellerinden olan Core serisine ait bir işlemciye sahip olması. HDD ve SSD birlikte olmak üzere toplam 620 GB depolama alanı sunuyor olması da son kullanıcıya büyük bir rahatlık sağlıyor.

Intel Nuc BOXNUC7I3BNH

Ekran kartı: Intel HD Graphics

İşlemci: Intel Core i3-7100U

Bellek: 8 GB DDR4

Depolama kapasitesi: 120 GB SSD

Boyutlar: 11,5 x 11,1 x 5,2 cm

Ağırlık: Belirtilmemiş (parçalar değişkenlik gösterebildiği için)

Ortalama fiyatı: ~3.500 TL

Intel Nuc, Intel’in mini PC’ler için yarattığı bir serinin ismi. O sebeple çok değişik teknik özelliklere sahip birçok farklı varyasyonuna rastlamak mümkün. İnternette bulunabilen hazır modellerden biri olan “BOXNUC7I3BNH”, depolama kapasitesi olarak orta segmentteki rakibine göre daha düşük güçlü bir seçenek olan cihaz, 8 GB’lık bellek miktarıyla dikkat çekiyor.

Apple Mac mini

Ekran kartı: Intel HD Graphics 630

İşlemci: Intel Core i3-8100

Bellek: 8 GB

Depolama kapasitesi: 256 GB SSD

Boyutlar: 19,7 x 19,7 x 3,6 cm

Ağırlık: 1,3 kg

Ortalama fiyatı: ~6.300 TL

Apple Mac mini, internet üzerinde pek çok farklı varyasyona sahip olan bir diğer mini PC. Biz, ürünün Apple resmî sitesinde listelenen temel özelliklerini baz aldık. Bu haliyle akıllarda orta segment bir ürün izlenimi uyandıran cihaz, yapılabilen konfigürasyonlarla birlikte rahatlıkla üst segment bir seçenek hâline getirilebilir.

Ürünlere bilgilendirici bir mola verelim:

Mac bilgisayarlar için PC terimini kullanırsanız kendinizi ani bir tartışma içinde bulabilirsiniz. Çünkü kimi insanlar tarafından, PC’lerin Mac’ten farklı cihazlar olduğu düşünülür. Bu durumun kökeni, IBM’in PC tanımını baştan aşağı değiştirmesine dayanıyor. PC (personal computer) terimi eskiden kişisel kullanım için üretilen her bilgisayar için kullanılıyordu. 1981 yılında IBM 5150 isimli ilk bilgisayarını ürettiği zaman PC teriminin anlamı değişim geçirdi. O noktadan itibaren yalnızca IBM sistemleriyle uyumlu bilgisayarlar için PC terimi kullanılmaya başlandı.

Hatta Apple bile bu akıma ayak uydurup ürettiği Mac model bilgisayarları PC kısaltmasından uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak pazarlama gözüyle değil de anlama odaklanan bir bakış açısıyla bakılacak olursa, Mac’ler de kişisel kullanım için üretilen bilgisayarlar olduğu için PC kısaltmasına dahil olarak değerlendiriliyor.

Üst segment mini PC modelleri:

Lenovo M720 Tiny

Ekran kartı: Intel HD Graphics 630

İşlemci: Intel Core i5-8500T

Bellek: 32 GB DDR4

Depolama kapasitesi: 1 TB HDD / 512 GB SSD

Boyutlar: 17,9 x 3,6 x 18,2 cm

Ağırlık: 1,32 kg

Ortalama fiyatı: ~7.000 TL

32 GB gibi iddialı bir bellek kapasitesi ile dikkat çeken Lenovo M720 Tiny varyasyonlarından birine bakıyoruz. Yüksek depolama kapasitesi de ürünü üst segment olarak değerlendirmemizde büyük rol oynadı. Tüm bunlar, kullanıcıyı üzmeyecek bir işlemci modeliyle birleşince, günlük kullanımın dışında yüksek işlem gücü gerektiren bazı eylemler için de kullanabileceğiniz bir mini PC ortaya çıkıyor.

Dell OptiPlex 7070MFF

Ekran kartı: Intel HD Graphics 630

İşlemci: Intel Core i7-9700

Bellek: 8 GB DDR4

Depolama kapasitesi: 256 GB SSD

Boyutlar: 3,6 x 17,8 x 18,2 cm

Ağırlık: 1,8 kg

Ortalama fiyatı: ~8.000 TL

Yeterli bir bellek miktarına sahip olan OptiPlex 7070MFF, depolama olarak da yüksek bir kapasite vadetmiyor. Cihazın asıl gücü, 9. nesil i7 işlemci kullanmasından geliyor. Bu sebeple ofislerde rahatlıkla kullanılabilecek bir cihaz. Tabii cihazla yapılacak iş yüksek bir grafik işlem gücü gerektirmediği sürece.

HP EliteDesk 800 G5

Ekran kartı: Intel HD Graphics 630

İşlemci: Intel Core i7-9700

Bellek: 16 GB DDR4

Depolama kapasitesi: 512 GB SSD

Boyutlar: 17,7 x 17,5 x 34 cm

Ağırlık: 1,05 kg

Ortalama fiyatı: ~8.000 TL

OptiPlex 7070MFF ile aynı işlemciye sahip olan HP EliteDesk 800 G5, daha fazla belleğe ve daha büyük bir depolama kapasitesine sahip. Bu yüzden grafik işlem gücü gerektirmeyen tüm işlemlerde gönül rahatlığıyla tercih edip, iyi performans alabileceğiniz bir diğer cihaz. Kendisi aynı zamanda listemizde bulunan en büyük mini PC.

Oyuncular için mini PC modelleri:

MSI Trident 3 9SI-619EU

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

İşlemci: Intel Core i7-9700K

Bellek: 16 GB DDR4

Depolama kapasitesi: 512 GB SSD

Boyutlar: 34,6 x 7,1 x 23,2 cm

Ağırlık: 3,13 kg

Ortalama fiyatı: ~9.300 TL

Mini PC modelleri arasında oyuncular için üretilen cihazlar çok popüler değildir. Bunun sebeplerine aşağıda değineceğiz. Ancak yine de dikkat çeken oyuncu mini oyuncu bilgisayarları bulmak mümkün. İşlemcisi, bellek miktarı ve ekran kartı ile oyunlar için üretildiği belli olan MSI Trident 3, AAA oyunlarda orta düzey bir performansı yeterli gören kullanıcılar tarafından tercih edilebilir.

Zotac Zbox i7 9750H

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 2070 Super

İşlemci: Intel Core i7-9750H

Bellek: 8 GB DDR4

Depolama kapasitesi: 1 TB HDD / 120 GB SSD

Boyutlar: 21 x 20,3 x 6,2 cm

Ağırlık:4,1 kg

Ortalama fiyatı: ~13.000 TL

Zotac, ürettiği fiyat-performans ekran kartlarıyla Türkiye piyasasına iyiden iyiye girmeyi başarmış bir firma. Hong Kong menşeili şirket, NVIDIA RTX ailesinin en performanslı üyelerinden birini koyduğu mini PC ile gözü yükseklerde olan oyuncuları gözüne kestiriyor. Bilgisayarın içinde hız gerektiren rekabetçi oyunlar oynayan kullanıcılar için küçük bir SSD bulunuyor.

MSI TRIDENT X PLUS 9SD-654EU

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 2070 Super

İşlemci: Intel Core i7-9700F

Bellek: 16 GB DDR4

Depolama kapasitesi: 1 TB HDD / 1 TB SSD

Boyutlar: 12,9 x 38,7 x 39,6 cm

Ağırlık: 6,5 kg

Ortalama fiyatı: ~19.000 TL

MSI TRIDENT X PLUS gerek ekran kartı, gerek işlemci, gerek depolama alanı, gerekse de bellek miktarı ile tam anlamıyla bir oyuncu bilgisayarı. 1 TB HDD’nin yanında 1 TB SSD’nin içine çok sayıda oyun yüklenebildiği için kullanıcının yer sıkıntısı yaşaması pek olası değil. Oyunlar için “önerilen” 16 GB bellek miktarına sahip olması da işleri epey kolaylaştırıyor. Tabii cihazın fiyatı da bir hayli yüksek.

Bir mini PC, masaüstü bilgisayarlar kadar performanslı çalışabilir mi?

Bir bilgisayar ne kadar iyi özelliklere sahip olursa olsun tam randımanda çalışabilmek için içindeki parçaların ideal sıcaklıklarda seyretmesi gerekir. Ekran kartı ve işlemci sıcaklıkları bir bilgisayarın performansını en çok etkileyen faktörlerden biridir. Çünkü bilgisayarların içinde en fazla ısı üreten parçalar ekran kartı ve işlemcidir. Bu iki parça yeteri kadar soğutulamazsa darboğaz sorunu yaşanır.

Mini bilgisayarlar her ne kadar yük altında belirlenen güvenli sıcaklık değerleri arasında çalışsalar da soğutma performansı masaüstü bilgisayarlar kadar iyi olamaz. Çünkü masaüstü bilgisayarlar içinde bulunan fanlar sayesinde parçaları soğutan bir hava akımı oluşturma kabiliyetine sahiptir. Mini PC’lere koyulabilen fan sayısı, koyulan fanların boyutları göz önüne alındığı zaman ısı yönetimi konusunda masaüstü bilgisayarlara göre geride kaldığı görünür.

Yanlış anlaşılma olmasın. Söylemek istediğimiz şey mini bilgisayarların ısıya bağlı darboğaz yaptığı değil. İyi mini PC’ler ısı kaynaklı bir darboğaz sorununu yaşatmaz. Ancak böyle bir sorun yaşanmaması adına mini bilgisayarların içine koyulan parçalar, masaüstü bilgisayarlara göre daha güçsüz olacak şekilde seçilir. Soğutma alanında gelişen teknolojiyle birlikte mini bilgisayarlar da gelişmeye başlasa da masaüstü bilgisayarları yakalamalarına daha çok var.

Gelelim masaüstü bilgisayarların, mini PC’lere göre daha avantajlı olduğu bir diğer konuya. Mini bilgisayarlar, masaüstü modellere oranla çok daha kompakt cihazlardır. Bu durum yerden tasarruf etmek adına avantajlı bir durum olsa da konfigürasyon kolaylığı açısından büyük bir eksi. Bir masaüstü bilgisayarı içindeki her parçayı teker teker değiştirerek yıllar boyunca yeni gibi kullanmak mümkünken, mini bilgisayarlarla teknolojiyi yakından takip etmek bir süre sonra imkansızlaşıyor.

Peki mini PC’lerin masaüstü bilgisayarlar karşısında avantajlı olduğu noktalar neler? Masaüstü bilgisayarlara göre çok daha az yer kapladıklarını biraz önce söylemiştik. Bu durum konfigürasyon tarafında bir dezavantajı beraberinde getiriyor olsa da amacı gündelik kullanım olan bir kullanıcıyı uzun bir süre rahatsız etmeyecektir.

Bir diğer husus ise mini bilgisayarların çok daha sessiz çalışan cihazlar olması. Yine biraz önce bahsettiğimiz soğutma sisteminin masaüstü bilgisayarlara nazaran daha güçsüz olması, sistemin çok daha sessiz çalışmasını sağlıyor. İçinde 4-5 tane 120 mm’lik fan olan masaüstü bilgisayarların çıkardığı ses nerede, kimisinde küçücük fanlar olan, kimisinde ise hiç fan olmayan mini PC’lerin çıkardığı ses nerede…

Bilgisayarın içinde kocaman fanlar olmamasının ses dışında getirdiği bir avantaj daha var. O da bilgisayar içinde biriken kirler. Özellikle tozlu ortamlarda bilgisayar kullanan okurlarımız anlayacaklardır. Masaüstü bilgisayarlar, içinde akıl almaz derecede çok toz biriktirebiliyor. Cihazın toz yüzünden başına bir şey gelmemesi için ise düzenli olarak temizlenmesi gerekiyor. Mini bilgisayarlar çok daha uzun bir süre temizlenmeye gerek duymadan çalışabiliyor.

Aynı modeli uçuk fiyat farklarıyla bulursanız dikkat etmeniz gereken bir şey var:

Listemizde bulunan ürünlerin neredeyse hepsinin aynı teknik özelliklerle çok farklı fiyatlara satıldığını görebilirsiniz. Yapılan kampanyalar ve indirimleri hariç tutacak olursak, bu durumun arkasında alışveriş yaparken aklınızda bulundurmanız gereken bir sebep var.

Microsoft onaylı Windows lisansları kişisel kullanım için tek başına satın alındığı zaman fiyatları 1.000 TL'yi aşabiliyor. Haliyle bu fiyat farkı Windows lisansıyla birlikte satılan bilgisayara da yansıyor. Eğer karşılaştırdığınız zaman normal olmayan bir fiyat değişikliğine rastlarsanız, bilgisayarın özelliklerinde işletim sistemi kısmında Windows mu yoksa FreeDOS mu yazdığına dikkat edin.

Türkiye pazarında bulabileceğiniz mini PC’leri kategorize ettiğimiz listemizin sonuna geldik. Yurtdışında ulaşılması daha kolay olsa da Türkiye’de de azımsanmayacak çeşitlikte ürün olduğunu görebiliyoruz. Türkiye’de satılan en iyi akıllı telefonlar, mini PC modelleri ve daha birçok liste içeriğimizi kaçırmamak için bizi takipte kalın.