Elektriğin Olmadığı Her Yerde Telefonu Şarj Etmenizi Sağlayacak Mini Rüzgâr Türbini: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Bir teknoloji şirketi, elektriğin olmadığı yerlerde telefon veya tablet gibi ürünleri şarj etmeye yarayan mini rüzgâr türbini geliştirdi. Shine 2.0 isimli ürün, aslında herkes için oldukça önemli. Zira hafif bir rüzgâr bile bu türbinin enerji üretmesi için yeterli.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Shine isimli bir teknoloji şirketi, CES 2026 etkinliklerinde çok ilginç bir ürün tanıttı. Shine 2.0 olarak isimlendirilen ve temelinde küçük bir rüzgâr türbini olan bu ürün, elektriğin olmadığı yerlerde akıllı telefon veya tablet gibi ürünleri şarj etmenizi sağlıyor.

Shine 2.0, kompakt boyutları ve 1 kilogramın biraz üzerindeki ağırlığı ile mobiliteyi maksimize ediyor. Dakikalar içerisinde kurulan ve kullanıma hazır hâle gelebilen ürün, şirketin açıklamasına göre ortalama bir akıllı telefonu şarj etmek için gereken enerjiyi 17 dakika gibi kısa bir süre içerisinde depolayabiliyor. Tabii bunun rüzgâr hızına bağlı olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Shine'ın açıklamasına göre bu süre, 11 saate kadar da çıkabiliyor.

Karşınızda Shine 2.0

Shine'ın yeni rüzgâr türbini, 12.000 mAh kapasiteli yerleşik batarya ile geliyor. USB Type-A veya USB Type-C girişi ile kullanılabilen türbin, 75 watt'a kadar güç iletimi yapabiliyor. Bu da cihaza bağladığınız Shine 2.0'yi hızlı şarj adaptörü gibi kullanabileceğiniz anlamına geliyor.

Şirketin açıklamasına göre Shine 2.0, şu an için kitle fonlaması aşamasında. Indiegogo üzerinden 399 dolar karşılığında satın alınabilen ürünün teslimatlarının 2026'nın yazında yapılması planlanıyor. Ancak Shine 2.0'nin küresel pazarlara ulaşıp ulaşmayacağı şimdilik bilinmezliğini koruyor.

