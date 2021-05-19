SMA Hastası Miran Bebek İçin Destek Yayını 21.30'da

18 aylık SMA hastası Miran bebek için bugün akşam saat 21.30'da oyuncu Timur Acar'ın Instagram hesabı üzerinden bir destek yayını gerçekleştirilecek.

SMA, oldukça nadir rastlanan genetik bir kas hastalığına verilen isim olarak biliniyor. Son dönemlerde adını özellikle sosyal medyada sıkça duyduğumuz bu hastalık, genellikle bebek yaşlarda ortaya çıkmakla birlikte hastanın yaşam kalitesini de oldukça düşürüyor. Hastalığa sahip bireyler ve aileleri ise bütün hayatlarını makine üzerine kurmak zorunda kalıyorlar.

Henüz 1,5 yaşında olan Miran bebek ve ailesi de SMA ile mücadele eden ailelerden biri. Geçtiğimiz aylarda YouTuber Ruhi Çenet’in yayınladığı videoyla sesini milyonlara duyuran aile, Miran bebeğin tedavisine başlayıp sağlığına kavuşması için destek bekliyor. Bu kapsamda 19 Mayıs Çarşamba, yani bu akşam saat 21.30’da Miran’a hayat olmak için ünlü isimlerin de katılımıyla bir destek yayını gerçekleştirecek.

Miran bebeğe destek yayını 21.30’da başlayacak:

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Miran bebeğe hayat olmak için düzenlenecek yayın, bugün akşam saat 21.30’da başlayacak. Oyuncu Timur Acar ve Eda Özerkan Acar eşliğinde, Timur Acar’ın Instagram hesabı üzerinden gerçekleştirilecek olan canlı yayında birçok ünlü isim de destek amacıyla yer alacak.

Miran’a destek olmak için bağış yapabileceğiniz adresler:

Miran bebeğe destek olmak için valilik izinli aşağıdaki IBAN numaralarına gönderim yapabilir ve tüm operatörlerden SMS yollayabilirsiniz:

Yapı Kredi TL IBAN : TR97 0006 7010 0000 0076 6302 92

Alıcı Adı : Yıldız Duman

: TR97 0006 7010 0000 0076 6302 92 : Yıldız Duman Euro IBAN: TR71 0006 7010 0000 0076 6332 82

Alıcı Adı: Yıldız Duman

Swift: YAPITRIS

TR71 0006 7010 0000 0076 6332 82 Yıldız Duman YAPITRIS SMS Kampanyası: Turkcell / Vodafone / Türk Telekom operatörlerinden ‘BEBEK’ yazıp 1232'ye göndererek Miran'a hayat olabilirsiniz. SMS bedeli 10 TL.

Sizler de Miran bebeğe destek olmak için yukarıdaki adreslerden bağış yapabilir, buradaki bağlantı üzerinden de Miran bebek için açılan Instagram sayfasına ulaşabilirsiniz.