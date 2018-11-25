Mısır'da 4000 Yıllık Mezar Bulundu

Mısır'da Nil Nehri yakınlarından tam 4 bin yıllık firavun mezarı bulundu.

Mısır'da, Nil Nehri'nin yakınlarından bulunan El-Uksur şehrinde tam 4 bin yıllık yeni bir firavun mezarı bulundu.

Mezar içerisinde bulunan kişinin Tanrıça Mut'un tapınağında mumyalama işlemleri yapan din adamı Thaw Rakht If olarak açıklandı.

Mezarın içerisinde ahşaptan yapılmış 2 adet heykel ve 2 adet tabut bulundu. Ayrıca mezarın duvarlarında bazı isimler yazıyordu, bu isimlerin Thaw Rakht If'in ailesinden kişiler olduğu düşünülüyor. Yapılan açıklamaya göre mezarda bir mumya daha bulunuyordu ve bu da yine aynı tapınakta vekil olarak görevli bir kişiye ait.