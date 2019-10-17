Fotoğraflardaki Bulanıklığı Gideren Yapay Zeka Geliştirildi

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden bilim insanları, fotoğraflardaki bulanık objeleri netleştirmenin bir yolunu buldular. Yapay zeka destekli bir algoritmanın yardımı ile bu sorunu çözen bilim insanları, algoritmayı öncelikle tıp alanında kullanmak için geliştirmeyi planlıyorlar.

Akıllı telefonlar, hayatımıza girdiği ilk yıllardan bugüne dek çok büyük bir değişim geçirdi. Teknoloji üreticileri, ürettikleri yeni akıllı telefonların kameralarını o kadar geliştirmiş durumdalar ki artık akıllı telefonlar, profesyonel fotoğraf makineleri ile yarışır hale geldiler. Özellikle de Instagram gibi fotoğraf odaklı sosyal medya platformlarının hayatımıza dahil olmasıyla birlikte tüketiciler, yaşadıkları her anın fotoğrafını çekmeye başladılar.

Ancak çekilen her fotoğraf, mükemmel bir kalitede olmayabiliyor. Üstelik kimi zaman fotoğrafın bir kısmı güzelken diğer kısımlarda çeşitli bulanıklıklar olabiliyor ve bu da kullanıcıların tadını kaçıran bir durum oluyor. ABD'de bulunan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) bünyesinde çalışmalar yürüten bilim insanları, bulanık fotoğraflardaki kayıpları düzeltebilmek için bir çalışma yaptılar. Çalışma, bulanık fotoğrafları tarihe gömecekmiş gibi görünüyor.

Bilim insanları, fotoğraflardaki bulanık objeleri giderebilmek için özel bir algoritma oluşturdular. Yapay zeka teknolojilerinden faydalanan bu algoritma, fotoğraflardaki bulanık objelerin net kopyalarını oluşturabilmek için çalışıyor. Bilim insanları, algoritmaya bu yeteneği kazandırabilmek için makine öğrenme teknolojisinden faydalandılar.

MIT bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanlarının geliştirdiği algoritmanın çalışma prensibi ise şöyle; algoritmaya gönderilen bulanık fotoğraf ilk olarak analiz ediliyor ve fotoğraftaki hangi nesnelerin bulanık olduğunu tespit ediyor. Ardından da bu algoritma, bütünlüğü bozulmuş olan görüntüyle, net görüntüleri birleştirerek ortaya çok daha iyi bir sonuç koyuyor.

Araştırma ekibi, bu algoritmanın geliştirilmesi sırasında bir video kullandılar. Bu videoda, bir model yürüyordu ve kamera, belirli açılarla bu yürüyüşü çekiyordu. Algoritma, bu video üzerindeki 24 bulanık kareyi orijinaline bağlı kalarak düzeltmeyi başarmış durumda.

Bilim insanları bu algoritmayı ilk olarak, tıbbi amaçlı kullanım için yaygınlaştırmayı düşünüyorlar. Öyle ki bu algoritmayla, CT taramalarından (tomografi) elde edilen görüntülerin 3 boyutlu olarak modellenebileceği düşünülüyor. Özellikle tıp alanındaki 3 boyutlu taramaların bir hayli pahalı olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bilim insanlarının bu algoritması, tıpta da yeni bir kapı aralayacakmış gibi görünüyor.