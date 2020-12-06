Mitsubishi Outlander PHEV, Dünyada Bir İlki Gerçekleştirdi

Mitsubishi'nin hibrit elektrikli crossover modeli Mitsubishi Outlander PHEV, Rebelle Rally'i tamamlayan ilk elektrikli crossover modeli oldu. Hibrit yapısından dolayı off-road için pek de uygun olmamasına rağmen Outlander PHEV'in mücadeleyi tamamlaması, dayanıklılığı ve güvenilirliğini kanıtladı.

Mitsubishi Motors Kuzey Amerika (MMNA), 2020 Rebelle Rally'de kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Team Record the Journey (RTJ) ile iş birliğine gittiğini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Bu yılki Rebelle Rally, ABD'de tamamı kadınlardan oluşan ilk off-road rallisi olurken, 48 eyalette de türünün en uzun olanı olarak biliniyor.

On günde yaklaşık 2.000 kilometre yol kat edilen bu rallide Mitsubishi Outlander PHEV, mücadeleyi tamamlayan ilk elektrikli crossover olmayı başardı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir videoda ise Record the Journey kurucusu ve takımın kopilotu Başçavuş Rachael Ridenour ile pilotlardan Başçavuş Kristie Levy, Kaliforniya'da başlayıp San Diego'da sona eren destansı yolculukla karşılaştıkları zorlukları anlatıyor.

Outlander PHEV, ralliyi tamamlayan ilk elektrikli crossover oldu:

Mitsubishi Outlander PHEV, Rally X-Cross'ta toplam 1034 puanla Kia Telluride ve Ford Bronco Sport'un ardından üçüncü oldu. Hibrit elektrikli yapısından dolayı dayanıklılığa dayanan bu tür yarışlara pek de uygun olmamasına rağmen Outlander PHEV'in etkinliği başarıyla tamamlamasının, yeteneklerinin ve güvenilirliğin bir kanıtı olduğunu söyleyebiliriz.

Kaliforniya ve Nevada'da zorlu çöl şartlarında araçların sınırlarının zorlandığı ralliyi daha da zorlaştırmak için ekiplerin çöllerde modern GPS teknolojisi yerine pusula, haritalar ve yol kılavuzu gibi eski usul araçları kullanmasına izin verildi. Ayrıca Outlander PHEV ekibine bataryayı şarj etmek için süre izni de tanındı.

"Electra" lakaplı Outlander PHEV'in Rebelle Rally'de yarışabilmesi için birtakım ufak değişikliklerden geçirildiği biliniyor ancak Mitsubishi daha fazla ayrıntı vermedi. Aracın yol versiyonunda 2.0 listeril dört silindirli benzinli motor ile 190 beygir güç ve 186 Nm tork üreten iki elektrik motoru bulunuyor. Hızlı şarjla 25 dakikada tam dolu bataryaya ulaşan araç, 35 kilometreye kadar tamamen elektrikli sürüş deneyimi vadediyor.