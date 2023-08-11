Mitsubishi, yeni kompakt SUV'u Xforce'u tanıttı. Dikkat çeken özellikler ve uygun bir fiyatla gelen araç, muhtemelen Avrupa veya ABD'ye gelmeyecek.

Japonya merkezli otomobil devi Mitsubishi, yeni kompakt SUV modeli Xforce’u resmen tanıttı. Endonezya’da üretilecek olan araç, şirketin 2022’de gösterdiği XFC konsepti ile tamamen aynı olmasa da benzer bir tasarımla geldi.

Şirket, Güneydoğu Asya ülkeleri ana odağı olsa da otomobili ilerleyen zamanlarda Latin Amerika, Güney Asya, Orta Doğu ve Afrika’da da satışa çıkarmayı planlıyor. Peki Xforce, ne gibi özelliklerle geliyor? Gelin bir göz atalım.

Karşınızda Mitsubishi Xforce

Kompakt bir SUV model olan Xforce’un dış tasarımının özellikle önden şık olduğunu söyleyebiliriz. Araç, görüntüsüyle hem modern hem de güçlü bir havaya sahip. Ön ızgarası ve her iki taraftaki LED detayları, görünümüne katkı sağlıyor. XForce’un 4390 mm uzunluğunda ve 1810 mm genişliğinde olduğu açıklandı. Dingil mesafesi ise 2650 mm.

Yeni Xforce, tek bir motor seçeneğiyle sunulacak. 1,5 litrelik dört silindirli motor, 103 beygir gücü ve 141 Nm tork üretiyor. Bu motora da CVT şanzıman eşlik ediyor. Aracın önden çekişli olduğunu da eklemeden geçmeyelim.

İç mekâna geldiğimizde ise 12,3 inçlik bir bilgi-eğlence ekranının ve 8 inçlik bir dijital gösterge panelinin bizi karşıladığını görüyoruz. 8 hoparlör içerdiği belirtilen Dynamic Sound Yamaha Premium ses sistemi de araçla birlikte geliyor. Kablosuz şarj ve USB bağlantı noktaları da Xforce’ta mevcut.

Bunun dışında segmentteki en geniş kabinlerden biri olduğunu söylenen iç kabinde, çok sayıda saklama alanı, soğutucu bölümü, katlanabilir arka koltuklar da yer alıyor. Farklı zeminlere uygun dört sürüş modunu da eklemeden geçmeyelim.

İlk olarak Endonezya’da satışa sunulacak sonra diğer pazarlara gidecek XForce’un fiyatı 25.137 dolar (güncel kurla 679.912 TL) olarak açıklandı. Maalesef otomobilin Avrupa ve ABD pazarına gelmesi beklenmiyor.