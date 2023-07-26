Mitsubishi, Türkiye'de de sevilen pick-up modeli L200'ü yeniledi. 2024 model Mitsubishi L200, artık daha Amerikan bir havaya sahip. Yeni nesil L200'ün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor.

Japon otomotiv devi Mitsubishi, Türkiye'de de tercih edilen pick-up modeli L200'ü yeniledi. 2024 model olarak lanse edilen yeni Mitsubishi L200, yepyeni şık tasarımı ve sahip olduğu özellikler ile arazi tutkunlarını mest etmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki Mitsubishi'nin orta boy kamyoneti tüketiciye neler vadediyor?

2024 model Mitsubishi L200, ultra sportif bir tasarıma kavuştu. Araçta artık parçalı far tasarımı bulunuyor. Izgara ise oldukça iri bir tasarıma sahip. Aslında 2024 model L200, bir Japon'dan ziyade Amerikan gibi hissettiriyor. Farklı farklı kabin tiplerine sahip olarak satılacak yeni nesil L200'ün, önceki nesilden daha hafif olduğunu belirtelim. Şirket, yeni bir çelik malzeme kullanmaya başladığını, hafifliğin bundan kaynaklı olduğunu açıkladı.

Karşınızda 2024 Mitsubishi L200

Mitsubishi L200'ün ön kısmında radikal değişiklikler yapılmış olsa da arka kısımda büyük bir değişim göremiyoruz. Bu bağlamda, dikey olarak yerleştirilen aydınlatmalar, önceki versiyondan çok da farklı görünmüyor. Eskiden sağ üst kısımda bulunan L200 ibaresi, artık sol alt kısma yerleştirilmiş durumda.

Mitsubishi L200'ün önceki neslinde, orta konsola gömülü bir bilgi-eğlence ekranı bulunuyordu. Yeni nesil L200'de bu durum değişti. Diğer Japon markaların da sık sık tercih ettiği gibi konsolun üstüne yerleştirilen bir bilgi-eğlence ekranı görüyoruz. Öte yandan, araçta analog gösterge ekranı bulunması da dikkatlerimizden kaçmıyor. Orta kısımda küçük bir ekran bulunsa da Mitsubishi'nin neden eski usul gösterge ekranı tercih ettiği net değil.

2024 model Mitsubishi L200'ün kaputunun altında 2.4 litrelik dizel motorlar bulunuyor. Üç farklı motor seçeneği sunan araçta 148 beygir gücü ve 330 Nm tork, 181 beygir gücü ve 430 Nm tork, son olarak da 201 beygir gücü ve 470 Nm tork değerine sahip olan seçenekler tercih edilebiliyor. Tüketiciler, tüm motor seçeneklerinde 6 ileri manuel veya 6 ileri otomatik şanzıman tercih edebilecekler. Araçtaki sürüş modları, motor gücünün yalnız iki tekere veya dört tekere birden gönderilmesini sağlayacak.

Mitsubishi, yeni nesil L200'ün Japonya dışına çıkacağını doğruladı. Ancak ülkeler bazında net bir açıklama yapılmadı. Bu arada; Mitsubishi Türkiye'nin L200 satışlarını bir süredir durdurduğunu söyleyelim. Yeni nesil L200'ün Türkiye'ye gelip gelmeyeceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz.