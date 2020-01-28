Xiaomi, MIUI Launcher Alpha ile Uygulama Kasasını Getiriyor

Uygun fiyatlı telefonlarıyla nam salan Xiaomi, beraberinde uygulama kasasını da getiren yeni MIUI Launcher için hazırlıklarını sürdürüyor. Şu anda APK olarak indirilebilen yeni yazılım, kullanıcılara birtakım yeni özellikler sunuyor.

Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, uygulama kasası özelliğini geçtiğimiz yıl MIUI Launcher’ına yerleştirmişti ancak bu sadece Çin ROM’ları ile sınırlıydı. Yeni bir habere göreyse MIUI Launcher Alpha Global ROM’u, istenen bazı özellikleri beraberinde getirecek.

Bu sürümdeki en dikkat çeken özellikler arasında ‘uygulama kasası’ ve Ana ekran düzenini simge boyutuyla birlikte değiştirme seçeneği yer alıyor. Yeni sürüm sayesinde kullanıcılar, standart uygulama kasası ve tek katmanlı düzen arasında seçim yapma şansına sahip olabiliyor.

Yeni MIUI Launcher Alpha, POCO Launcher ile benzerlik taşıyor:

Şu anda MIUI Launcher’ın Alpha sürümünün APK dosyasını indiren kullanıcılar, yeni özelliği test etme fırsatı bulabildiklerini belirtiyorlar. Bu noktada indirilen dosya henüz kararlı bir sürüm olmadığından dosyanın günlük kullanım için uygun olmadığının ve bazı hatalarla karşılaşılabileceğinin de altı çiziliyor.

Söylenenlere göre Xiaomi, yeni MIUI Launcher’ın Alpha sürümü için POCO Launcher’dan ilham almış gibi görünüyor. Bu noktada yenilenen MIUI Launcher, POCO Launcher’ın aksine telefonlardaki uygulama kasasını varsayılan olarak etkin hâle getirmiyor ve kullanıcıların ayarlar menüsünden bu özelliği kapatıp açmasına olanak tanıyor.

Uygulama kasasının ne olduğundan da kısaca bahsetmemiz gerekirse; normalde herhangi bir Xiaomi cihazında ekranı yukarı doğru kaydırırsanız tarayıcı açılıyordu. Bu yeni özellikle birlikte aynı işlemi yapan kullanıcılar, tarayıcı yerine uygulama kasasını açabilecekler. Buna ek olarak en sık kullanılan uygulamalarsa ekranın en üst kısmında yer alacak.

Yeni MIUI Launcher Alpha’yı indirmek isteyenler, bu bağlantı aracılığıyla APK dosyasını indirebilirler. Haberimizi noktalamadan önce bunun bir Alpha versiyonu olduğunu ve kararlı bir sürüm olmadığını, bu yüzden de günlük kullanımda telefonunuzda çökme ve kapanma gibi durumlarla karşı karşıya kalabileceğinizi hatırlatalım.