Mix Flip 3'ün iptal edildiği öne sürüldü: Xiaomi katlanabilir telefondan umudu kesti mi?

Çinli kaynaklara göre Xiaomi, Mix Flip 3'ün geliştirme sürecini durdurmuş olabilir. Mix Flip 2’nin düşük satışları bu iddianın gerçek olabileceğini düşündürüyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Xiaomi’nin dikey katlanabilir telefon serisinin yeni modeli Mix Flip 3, iddialara göre iptal edilmiş olabilir. Çinli bir sızıntı kaynağına göre şirket, cihazın geliştirme sürecini durdurdu. Bu kararın ardında Mix Flip 2’nin zayıf satış performansı yatıyor olabilir.

Mix Flip 3'e ait model numaraları daha önce IMEI veri tabanında görülse de, şu ana kadar üretime dair bir adım atılmadı. Bu da iddiaları güçlendiren bir unsur olarak öne çıkıyor. Ancak resmi bir açıklama yapılmış değil.

Xiaomi’nin katlanabilir telefon stratejisinde değişikliğe gittiği konuşuluyor. Sızıntılara göre firma, Mix Flip serisine ara verirken kitap formundaki “Fold” serisini sürdürmeye hazırlanıyor.

