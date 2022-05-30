Mobidictum Business Conference (MBC) etkinliği 5-6 Eylül 2022'de Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Oyun dünyasının masaya yatırılacağı etkinlikler kapsamında Web 3.0 ve Blockchain gibi sektörlere de değinilecek.

Haliç Kongre Merkezi, 5-6 Eylül 2022 tarihlerinde büyük bir etkinliğe sahne olacak. Mobidictum Business Conference (MBC) olarak isimlendirilen bu etkinlik, bölgemizdeki en büyük oyun sektörü etkinliği olarak tarihe geçecek. MBC, oyun stüdyolarını, yayıncı şirketleri, yatırımcıları, bağımsız geliştiricileri ve sektör uzmanlarını bir araya getirecek.

Mobidictum Business Conference ile ilgili öngörüler; bu etkinliğin katılımcılarının yüzde 30 civarının yabancı olacağı yönünde. Ayrıca 600'den fazla markanın, 80'den fazla oyun tanıtımının, 60'tan fazla konuşmacının ve en az 1500 katılımcının etkinlikte buluşması bekleniyor.

MBC'de neler olacak?

Mobidictum Business Conference kapsamında, oyun dünyasının geldiği son nokta başta olmak üzere pek çok konuda bilgilendirme yapılacak. Katılımcılar, yeni oyunlarla tanışma fırsatları yakalayacaklar. Ayrıca geliştiriciler de bu etkinlik kapsamında kendilerine ortak veya yatırımcılar bulabilecekler. Blokchain teknolojisinin kullanıldığı oyunlar ile Web 3.0 de MBC'nin konusunu oluşturacak.

Eğer siz de 5-6 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek Mobidictum Business Conference ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanarak etkinlik için oluşturulan internet sitesini inceleyebilirsiniz.