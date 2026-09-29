Mobilde Google Asistan Dönemi Tam Anlamıyla Sona Erdi

Google, Android cihazlarda Google Asistan dönemini resmen bitirerek yerini tamamen yapay zekâ asistanı Gemini'ye bıraktı.

Google, mobil cihazlarda yıllardır varsayılan sesli asistan olan Google Asistan’ı kademeli olarak rafa kaldırma sürecinde son aşamaya geçti.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Eylül ayının başında hız kazanan bu geçiş, dünya genelindeki Android kullanıcıları için artık resmileşmiş durumda. ABD ve Avrupa genelindeki geniş çaplı kullanıcı bildirimleri, Google Asistan’ın akıllı telefon ve tabletlerden tamamen çekildiğini ve yerini tamamen yapay zekâ destekli Gemini’ye bıraktığını gösteriyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

"Google Asistan'a geçiş yap" seçeneği kaldırıldı

Geçiş sürecinin en belirgin işareti, Gemini uygulamasındaki ayarlar menüsünde yapılan son güncelleme oldu. Google uygulamasının güncel sürümleriyle (17.60 kararlı ve 17.62 beta) birlikte, menünün alt kısmında yer alan "Google Asistan’a Geçiş Yap" seçeneği tamamen kaldırıldı.

Bu değişiklikle birlikte kullanıcılar artık telefonlarında, tabletlerinde ya da bunlara bağlı Wear OS akıllı saatler, kulaklıklar ve Android Auto sistemlerinde Google Asistan’a geri dönemeyecek. Android cihazlarda güç tuşuna basılı tutulduğunda veya ekran köşelerinden kaydırma yapıldığında da artık doğrudan Gemini devreye giriyor.

Mobil ekosistemde Asistan dönemi kapanmış olsa da ev içi cihazlar için henüz bir değişiklik söz konusu değil. Google Nest, Google Home akıllı hoparlörleri, akıllı ekranlar ve Asistan destekli diğer üçüncü taraf hoparlörlerde mevcut Google Asistan deneyimi şimdilik korunuyor ancak mobil tarafta atılan bu radikal adım, Google’ın yapay zekâ odaklı gelecek vizyonunda Gemini’yi merkeze koyduğunun net bir göstergesi.